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Без світла по 16 годин: названо міста, в яких взимку буде найважча ситуація

Марія Николишин
8 вересня 2024, 10:17
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Київ — це шалено дефіцитне місто: колись, щоб забезпечити його електроенергією, будували Чорнобильську АЕС, каже Харченко.
Без світла по 16 годин: названо міста, в яких взимку буде найважча ситуація
Які міста взимку можуть сидіти без світла по 16 годин на добу / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

В Україні об’єднана енергосистема і в ній є кілька слабких місць: Київ, Одеса і Харків, де взимку буде найгірша ситуація із електропостачанням. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Марії Васильєвій для проєкту "Ремарки".

"Це великі міста, Харків взагалі під прямим вогнем. Будь-яка підстанція і будь-яка генеруюча потужність може бути в будь-який момент розбита. Там найвищі ризики військові. Київ і Одеса — величезні пункти споживання. В Одесі генерації власної майже немає, там зараз встановлюються генеруючі потужності, які дай боже прикриють водопостачання. Це буде дуже добре, якщо вони встигнуть запустити те, що має закрити водопостачання і хоча б половину теплопостачання на місто. Бо це критично важливі речі", — наголосив він.

За словами експерта, Київ — це шалено дефіцитне місто: колись, щоб забезпечити його електроенергією, будували Чорнобильську АЕС.

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"В Києві не вистачає взимку 700-900 мегават потужності, які треба завести ззовні. Якщо їх немає звідки завести, давайте будемо відвертими, якщо Київ відрізати від зовнішнього енергопостачання, кияни сидітимуть без світла по 16 годин на добу, і це буде нормально", — каже Харченко.

Хто такий Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Без світла по 16 годин: названо міста, в яких взимку буде найважча ситуація
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в осінньо-зимовий період українці можуть бути зі світлом упродовж лише 12 годин на добу. І це найкращий сценарій. Про це свідчить прогноз експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука.

Експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна заявила, що обмеження використання електроенергії і графіки вимкнення світла в Україні можуть бути ще упродовж 3-4 років.

В той же час, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп припустив, що відключення електроенергії восени та взимку будуть схожими на ті, які були в липні.

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