РФ не обстрілює Україну Кинджалами: у розвідці пояснили, чому окупанти бережуть гіперзвукові ракети

Російські загарбники використовують Кинджали для демонстрації. Якщо війська РФ вичерпають запас, то їм "нічим буде лякати світ".

У РФ є проблеми з Міг-31 / Фото Вікіпедія

Російські окупанти зараз не обстрілюють Україну гіперзвуковими ракетами Кинджал через невелику кількість таких снарядів і проблеми з літаками-носіями МіГ-31.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ракети Кинджал - це новий вид озброєння, їх у Росії не так і багато. Крім того, є проблема і з МіГ-31.

"Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі — у одного з них спалахнув двигун", — сказав Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що зараз окупанти використовують Кинджали для демонстрації. Якщо війська РФ вичерпають запас, то їм "нічим буде лякати світ".

"Кинджали вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що у них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу в можливості застосування цієї зброї не лише проти нас, а й інших європейських країн", – уточнив Скібіцький.

Він додав, що у РФ є проблеми з поповненням ракетних запасів.

"В цілому, за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас повинен становити 30%. Але вони цей резерв вже пройшли за всіма видами ракет: з Іскандерів, з Калібрів, Х-101, Х-555. Тобто у них вже запасів менше 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", – сказав Скібіцький.

Нагадаємо, 25 грудня на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі загорівся російський винищувач Міг-31к, який обстрілював Україну ракетами Кинджал.

Ракетні удари РФ по Україні

Російські окупанти готують нову масовану ракетну атаку на Україну. В середньому підготовка обстрілу займає у окупантів близько двох тижнів, розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що наступний ракетний удар Росії по Україні, який вже анонсували в розвідці, може бути 6-7 січня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що у Росії є крилаті ракети для нанесення ще двох-трьох потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами і дронами під Новий рік - вдень 31 грудня та одразу після опівночі 1 січня.

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