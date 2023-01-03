Ракетний удар по Дружківці: окупанти зруйнували льодову арену, є поранені

Ракетний удар в Дружківці Донецької області був завданий по льодовій арені Альтаїр. Внаслідок атаки споруда повністю знищена.

Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці ввечері 2 січня / скріншот

Увечері в понеділок, 2 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дружківці в Донецькій області. В результаті атаки є поранені серед цивільних осіб.

Як повідомив у Telegram заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, одна ракета вдарила в самому місті, поранено дві людини. Іншою ракетою росіяни вдарили по селу Яковлівка.

За інформацією генерального директора хокейного клубу Донбас Федора Іллєнка, ракета влучила в льодову арену Альтаїр. Внаслідок атаки споруда повністю знищена.

"Льодова арена ... це не просто будівля... це друга будівля для нашого клубу після 2014 року ... це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей ... це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні", - написав він у Facebook.

Будівля льодової арени знищена / скріншот

Зазначимо, окупанти знищили в Україні чотири льодових стадіони – Дружба в Донецьку, арени в Маріуполі та Мелітополі, а також Палац спорту в Сєвєродонецьку.

Ракетні удари РФ по Україні

Російські окупанти можуть завдати по Україні новий масований ракетний удар на Різдво 7 січня. Про це заявив прессекретар Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат.

"Ми до цього готуємося", — сказав він.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що у Росії є крилаті ракети для нанесення ще двох-трьох потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами і дронами під Новий рік - вдень 31 грудня та одразу після опівночі 1 січня.

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