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"Диктатор демонструє велич": політолог назвав справжню мету ракетних ударів Путіна

31 грудня 2022, 23:40
Експерт зауважив, що росіянам не вдається переломити хід війни обстрілами, оскільки ракет недостатньо й вони не можуть знищити всіх.
Володимир Путін
Політолог назвав справжню мету ракетних ударів Путіна / сайт Кремля

Російські окупаційні війська знають, що їм не вдасться зламати українців за допомогою масованих ракетних атак. Тому загарбники б'ють по українських містах, аби показати росіянам велич їхнього диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив політолог Олег Саакян.

"Завдання було абсолютно не воєнного плану. Ключовим отримувачем цього сигналу не був пересічний українець. Це вже не обстріл, щоб нас залякати. Росіяни розуміють, що це не вдається, а лише посилює рівень люті в Україні", - сказав Саакян в ефірі 24 каналу.

За словами експерта, росіянам не вдається переломити хід війни обстрілами, оскільки ракет недостатньо й вони не можуть знищити всіх. Крім цього, не впливають навіть психологічно.

"Ціль обстрілу – для внутрішнього російського споживача. Саме через це обстріли завжди супроводжуються пропагандистським висвітленням, одразу публікують відео пусків ракет. Заявляють, що в Україні всі без електрики, у всіх паніка", - розповів він.

Експерт зазначив, що Путін таким чином хоче продемонструвати свою велич. Диктатор виправдовується перед російським суспільством.

"Цей обстріл розпочався, коли в соцмережах поширили привітання Путіна. Росіяни поширювали його й інформацію про пуски ракет", - додав Саакян.

Масована ракетна атака на Україну

В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети.

У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чутно кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

Тим часом у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - повідомили у ДТЕК.

Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данилов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. "Москва, Кремль. Росія завтра ... 2023", - підписав відео Данілов.

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