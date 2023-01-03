Їхала з нареченим за подарунками: перед Новим роком у Хмельницькому російська ракета вбила 22-річну дівчину

Коли дівчину забирала швидка допомога, Оксана ще дихала, але попри зусилля лікарів дівчина померла в лікарні.

Оксану Музику вбила російська ракета / Instagram

У суботу, 31 грудня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. В Хмельницькому загинула 22-річна Оксана Музика. Коли дівчину забирала швидка допомога, вона ще дихала, але попри зусилля лікарів, померла в лікарні.

Оксана їхала за подарунками племінниці в машині зі своїм нареченим Назаром і друзями - Мариною Штейдер та її хлопцем, коли позаду пролунав вибух, передає Obozrevatel.

"Було приблизно 13:50. Ми їхали на машині, ракета розірвалася позаду нас. Коли ми відкрили очі, то побачили, що позаду нас все горить. Ми сиділи практично в металі. Оксана була без свідомості. Нам допоміг військовий, він витягнув Оксану, поклав на землю. Пульс у неї ще промацувався. На цивільній машині її відвезли в лікарню", – розповіла Марина.

Нареченому Оксани осколок пробив ногу наскрізь, зачепив кістку. Його вже перевели з реанімації.

Оксана з нареченим Назаром / Фото Instagram

Майже добу лікарі боролися за життя Оксани. Але врятувати дівчину так і не вдалося. Вона померла 1 січня, в день народження її тата.

"Оксани більше немає в моєму житті. Російська ракета забрала у батьків улюблену дочку, у нареченого наречену, у брата кращу сестру, у рідних світлий промінчик. У мене забрали подругу. Близьку подругу. Я хочу кричати. У мене більше немає сліз. Це нестерпний біль", - написала Марина на своїй сторінці в Instagram.

З рідних у дівчини залишилися батьки, брат, племінники та її наречений Назар. Вони мали зіграти весілля, але відклали через війну.

Оксана Музика закінчила ліцей із золотою медаллю, на відмінно вчилася в Національному університеті. Вільно володіла англійською мовою. Працювала у Хмельницькій філії Львівської компанії.

У шкільні роки Оксана займалася в музичній школі та співала. Захопилювалася фотографією.

Батьки Оксани дуже важко переносять втрату дочки. Вона завжди була "маминою донькою", близькі дбали про неї та про її брата і мріяли, щоб діти були щасливі.

Ракетні удари РФ по Україні

Російські окупанти можуть завдати по Україні нового масованого ракетного удару на Різдво 7 січня. Про це заявив прессекретар Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат.

"Ми до цього готуємося", — сказав він.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що у Росії є крилаті ракети для нанесення ще двох-трьох потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами і дронами під Новий Рік - вдень 31 грудня та одразу після опівночі 1 січня.

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