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"Диво на Різдво": у Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К, який обстрілював Україну

25 грудня 2022, 18:30
За попередніми даними, пошкоджено двигун літака – це не дозволить борту найближчим часом здійснювати польоти.
МиГ-31
У Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К / Вікіпедія

У неділю, 25 грудня, на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К, який обстрілював Україну ракетами "Кинджал". Про це повідомляє моніторингова група "Білоруські Гаюн".

"Моніторингова група володіє інформацією, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося загоряння двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, пошкоджено двигун літака – це не дозволить борту найближчим часом здійснювати польоти.

"Що це, якщо не цуд на Каляди? (Що це, якщо не диво на Різдво? - ред.)", - зауважили у повідомленні білоруські спостерігачі.

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно бійці ЗСУ знищили російський тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24М. Ворожу ціль було збито під Бахмутом в Донецькій області. За даними військового кореспондента Андрія Цаплієнка, борт RF 93798 належав до 11-го змішаного авіаційного полку з місцем базування на аеродромі Маринівка біля Волгограда. Бійці ЗСУ також поруч з уламками знайшли шолом одного з льотчиків. На ньому прізвище "Редькін".

Також повідомлялося, що українські захисники впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн. Ворожі гелікоптери було збито підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряого командування "Південь".

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