Загроза ракетного удару: у ГУР назвали ймовірні терміни нової масованої атаки РФ

Тиждень-два - це середній інтервал між використанням ракетного озброєння РФ.

РФ може готувати новий ракетний удар, попередили в ГУР / vpk.name

Нову масовану ракетну атаку на Україну готують російські окупанти, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

В середньому підготовка обстрілу займає у окупантів близько двох тижнів, розповів РБК-Україна представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, підготовка обстрілу - це складний процес: вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, підготовка ракет, екіпажів, літаків, які будуть здійснювати удар, та інші питання, пов'язані з координацією.

Представник ГУР уточнив, що тиждень-два - це середній інтервал між використанням ракетного озброєння.

За словами Скібіцького, новий масований обстріл може статися навіть раніше 9-10 січня.

"Це буде залежати від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогоднішній день у них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з нанесення ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу", - говорить він.

Крім того, як додав представник розвідки, ще багато чого буде залежати від погоди.

"Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють в темний час, а ракетне озброєння може застосовуватися протягом доби. І зараз погода, принаймні, в Києві, відповідна", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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