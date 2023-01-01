"Вистачить на 2-3 потужних удари": у ГУР розповіли, скільки у Росії ще є крилатих ракет

У Росії - дефіцит балістичних ракет. Запаси "Калібрів" також закінчуються.

Вадим Скібіцький розповів, скільки ракет ще залишилося у Росії / Фото Telegram, Генштаб ЗСУ

У Росії є крилаті ракети для нанесення ще двох-трьох потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

"Дефіцит сьогодні є у росіян. Він пов'язаний насамперед з балістичними ракетами Іскандер. Як бачимо, давно вони застосовували цей вид озброєння. Йдеться саме про балістику", - сказав Скібіцький.

При цьому, запаси "Калібрів" у Росії також закінчуються.

"Стає менше крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія - це два-три таких потужних нанесення ударів, як ось ми спостерігали за останній час", - розповів Скібіцький.

Атака України 31 грудня - 1 січня

У суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Росія запустила по Україні ракети.

У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чути кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі.

Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах.

Під час атаки на Київ у Печерському районі був поранений журналіст з Японії.

Різні ступені пошкоджень отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, одна - у Печерському, один дитсадок у Солом'янському районі.

Внаслідок російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

У ніч на 1 січня 2023 року російські війська атакували Україну з повітря. Ворог запускав, зокрема, безпілотники. 45 іранських дронів-камікадзе "Шахед" вдалося збити силам ППО.

Під ударом опинилися зокрема Київ і область. У столиці збита ракета впала в Шевченківському районі, а в Київській області зафіксовано "приліт" по об'єкту інфраструктури.

Один з дронів впав на спортивному майданчику, де грають діти. Окупанти цинічно написали на безпілотнику "З Новим роком".

Інші новини: