"Вистачить на 2-3 потужних удари": у ГУР розповіли, скільки у Росії ще є крилатих ракет

У Росії є крилаті ракети для нанесення ще двох-трьох потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.
"Дефіцит сьогодні є у росіян. Він пов'язаний насамперед з балістичними ракетами Іскандер. Як бачимо, давно вони застосовували цей вид озброєння. Йдеться саме про балістику", - сказав Скібіцький.
При цьому, запаси "Калібрів" у Росії також закінчуються.
"Стає менше крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія - це два-три таких потужних нанесення ударів, як ось ми спостерігали за останній час", - розповів Скібіцький.
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Атака України 31 грудня - 1 січня
У суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Росія запустила по Україні ракети.
У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.
У Києві також було чути кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі.
Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах.
Під час атаки на Київ у Печерському районі був поранений журналіст з Японії.
Різні ступені пошкоджень отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, одна - у Печерському, один дитсадок у Солом'янському районі.
Внаслідок російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.
У ніч на 1 січня 2023 року російські війська атакували Україну з повітря. Ворог запускав, зокрема, безпілотники. 45 іранських дронів-камікадзе "Шахед" вдалося збити силам ППО.
Під ударом опинилися зокрема Київ і область. У столиці збита ракета впала в Шевченківському районі, а в Київській області зафіксовано "приліт" по об'єкту інфраструктури.
Один з дронів впав на спортивному майданчику, де грають діти. Окупанти цинічно написали на безпілотнику "З Новим роком".
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