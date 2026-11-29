У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів 14-річну дівчинку, а в Одесі нічний удар по багатоповерхівці забрав життя жінки.

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Понад 1960 дронів і 1600 КАБів за тиждень: Зеленський назвав головну ціль РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС Запоріжжя, ДСНС Вінниччини

Головне із заяви:

Росія б'є по енергетиці, користуючись наближенням холодів

В Одесі й Запоріжжі під ударами опинилися житлові будинки

Президент закликав партнерів до нових пакетів для ППО

За минулий тиждень армія країни-агресорки РФ випустила по Україні понад 1960 ударних дронів, більше ніж 1600 керованих авіабомб і 8 ракет. Росіяни намагаються скористатися наближенням холодів і атакувати енергетику та іншу критичну інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

За словами глави держави, російські війська намагаються використати наближення холодів для посилення ударів по українській енергетиці. Серед регіонів, де були уражені підстанції, він назвав Вінницьку, Кіровоградську, Рівненську, Харківську та Одеську області.

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"За цей тиждень Росія випустила по Україні понад 1960 ударних дронів, більше ніж 1600 керованих авіабомб і 8 ракет. Росіяни намагаються скористатися наближенням холодів і атакувати енергетику та іншу критичну інфраструктуру", - повідомив Зеленський.

Російські атаки на Одесу та Запоріжжя: є загиблі

Окремо президент повідомив про наслідки нічних ударів по житловій забудові. В Одесі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого загинула жінка.

У Запоріжжі після скидання російських керованих авіабомб на житловий квартал тривали пошуково-рятувальні роботи. П'ятеро людей отримали поранення, серед них 14-річна дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів. Її мати загинула.

"На жаль, багато ударів і по житлових будинках. Цієї ночі в Одесі російський дрон ударив по багатоповерхівці. На жаль, загинула жінка. У Запоріжжі вночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці скиду російських КАБів серед житлових будинків. Навколо жодного військового обʼєкта. П’ятеро людей поранені. Серед них 14-річна дівчинка. ДСНС вдалося врятувати її з-під завалів. Але, на жаль, цим ударом Росія вбила її маму", - написав президент.

Зеленський закликав збільшити підтримку української ППО

Президент подякував ремонтним бригадам і службам, які працюють над ліквідацією наслідків російських атак, а також військовим, які захищають українське небо.

Він наголосив на необхідності подальшого посилення оборонних спроможностей України та залучення додаткової міжнародної допомоги.

"Дуже важливо, що всюди є вчасна допомога нашим людям. Хочу подякувати і воїнам, які захищають українське небо. Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, – це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає", - зазначив Зеленський.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чи зможе Україна захиститися від масованих атак дронів

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир з позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду назвав два способи протидії російському терору з повітря.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії. Щоб убезпечити населення, треба посилювати протиповітряну оборону", - наголосив військовий.

Водночас комбат звернув увагу, що ресурси ворога для масованих ударів не безмежні і залежать від темпів виробництва.

"Масштабні атаки відбуваються лише один-два рази на тиждень, тому для ворога критично важливо зробити запаси", - пояснив він.

Обстріли України - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, удень 28 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок удару по столиці в Солом'янському районі загинула жінка, а в Шевченківському районі постраждав п'ятирічний хлопчик. Біля дитсадка та п'ятиповерхового житлового будинку вибило скління вікон.

Того ж дня окупанти вдарили дроном по Кременчуку Полтавської області. Ворожий безпілотник влучив у двір багатоквартирного будинку, внаслідок чого загинула жінка. Ще шестеро людей травмовані, п'ятьох із них госпіталізували.

У ніч на 29 листопада під ударом опинилися також Запоріжжя, Одеса й Харків. За попередніми даними, у Запоріжжі та Одесі загинули люди. У Харкові дрон атакував парковку в Шевченківському районі, де загорілися автомобілі.

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