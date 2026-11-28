Американський професор Еліот Коен вважає, що стримування неможливе без готовності воювати, а Кушнер надто прихильний до Москви.

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США можуть залишити Україну без захисту попри гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Головне із колонки:

Коен порівняв гарантії США з обіцянками Польщі у 1939 році

Стаття 5 НАТО сама по собі нічого не гарантує

Кушнера звинуватили в надмірній прихильності до Москви

Гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО, які пропонує адміністрація Трампа, можуть виявитися порожніми обіцянками, якщо за ними не стоятимуть реальна військова сила та готовність її застосувати. У такому разі вони будуть схожими на британські гарантії безпеки Польщі влітку 1939 року, які не змогли захистити країну від нападу. Про це пише почесний професор Університету Джонса Гопкінса Еліот Коен у колонці для The Atlantic.

Автор критикує підхід спецпосланця президента США Джареда Кушнера до переговорів. В інтерв'ю та дописі в соцмережі X Кушнер назвав очільника країни-агресорки РФ Володимира Путіна "великим майстром політики", а російського переговірника Кирила Дмитрієва - "неймовірним другом". Війну він фактично подав як наслідок помилкових рішень багатьох лідерів, а не свідомої імперської агресії Росії.

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Натомість до України та європейських партнерів США Кушнер поставився значно критичніше. Європейські країни, за словами автора, взагалі опинилися поза переговорами через позицію Москви.

Чому гарантії за зразком статті 5 НАТО не захистять Україну

Однією з пропозицій Кушнера стала гарантія безпеки для України за зразком п'ятої статті НАТО, але без членства в Альянсі. За словами Коена, Трамп готовий дати таку гарантію лише за умови, що її застосування видається вкрай малоймовірним. Автор називає це гіршим, ніж звичайний обман.

"На перший погляд це схоже на шахрайство: давати обіцянки лише за умови, що знаєш - виконувати їх ніколи не доведеться. Однак усе ще гірше", - пише Коен.

Професор нагадує, що навіть стаття 5 Північноатлантичного договору лише зобов'язує союзників до дій, які кожна країна вважатиме за потрібні.

"Гарантії без здатності їх виконати настільки ж безглузді, як і ті, що Велика Британія надала Польщі влітку 1939 року", - наголошує Коен.

5-та стаття НАТО - принцип колективної оборони / Інфографіка: Главред

Що, на думку Коена, насправді стримує агресора

За оцінкою автора, справжнє стримування можливе лише тоді, коли за обіцянками стоять реальна військова сила та політична готовність її застосувати. Саме цього, вважає Коен, бракує нинішнім дипломатичним ініціативам Вашингтона.

Також він критикує заступника міністра оборони США Елбриджа Колбі, який 17 листопада на засіданні Контактної групи з оборони України засудив українські удари по російській інфраструктурі й залишив зустріч до закритого брифінгу українського міністра.

"Стримування є побічним продуктом здатності та готовності воювати, а не чимось самостійним", - підсумовує Коен.

Чи можуть США й Росія домовитися про завершення війни

Політичний експерт Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що торг між Вашингтоном і Москвою триває від самого повернення Трампа до Білого дому.

"Що стосується Росії та Сполучених Штатів, історія давня й досить прозора. Путін із Трампом торгуються від самого приходу Трампа до влади. Кульмінацією був Анкоридж: там ніби сторгувалися, але виявилося, що не зовсім", - наголосив фахівець.

Водночас, оцінюючи можливі нові зустрічі лідерів, експерт застеріг від завищених очікувань щодо швидкого прориву.

"Від того, що Трамп із Путіним зустрінуться, а поруч буде Сі Цзіньпін, ситуація кардинально не зміниться", - пояснив Розумний.

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, 19 листопада Кушнер заявив, що Росію нібито влаштовує модель гарантій за статтею 5. У Європі план США щодо гарантій безпеки сприйняли скептично. Євродипломати вважають некоректною ідею часткового застосування статті 5.

Президент Франції Емманюель Макрон публічно виступив за повноцінне членство України в НАТО. Тим часом в Україні закликали усунути Кушнера від переговорів з РФ. Невдоволення його заявами зростає й серед європейських союзників.

Кушнер також висловився про причини паузи в переговорах. У команді Трампа пов'язали гальмування переговорів з нібито атакою на резиденцію Путіна. За його словами, у глухий кут переговори завело й територіальне питання.

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