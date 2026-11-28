Для промисловості запровадять обмеження потужності.

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Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Світло вимикатимуть цілодобово в частині областей

Застосовуватимуть від 1 до 3 черг відключень

Для промисловості діятимуть обмеження потужності

У неділю, 29 листопада, у частині областей України світло вимикатимуть цілодобово. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть погодинні відключення обсягом від 1 до 3 черг. Про це повідомило Укренерго в Telegram.

Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності. Причиною обмежень у компанії назвали наслідки ворожих атак на енергосистему.

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"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - зазначили в Укренерго.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Як дізнатися розклад відключень світла на 29 листопада

В Укренерго наголосили, що актуальні графіки відключень потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу. Саме обленерго та ДТЕК оприлюднюють розклад для конкретних черг і підчерг.

На час довгих відключень можна скористатися Пунктами незламності, де є світло, тепло і зв'язок. Як знайти найближчий пункт, пояснили на урядовому порталі, а адреси також доступні в застосунку Дія.

Чи витримає енергосистема удари взимку

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду зазначив, що удари по мережах країна-агресорка РФ завдає насамперед заради залякування людей.

"Чистий тероризм. Відключити людям світло. Але ви відключите - ми підключимо", - наголосив фахівець.

Говорячи про відновлення, експерт підкреслив, що енергетики беруться до роботи одразу після відбою тривоги.

"Наскільки це можливо, наші об'єкти мають захист, резервування обладнання, там є люди, які працюють. Щойно після обстрілу закінчується тривога, вони виходять і починають відновлення", - пояснив Харченко.

Водночас, оцінюючи перспективи на зиму, аналітик не очікує принципових змін у ситуації.

"Тому вони будуть бити, ми будемо відновлювати, будемо захищати - і так триватиме далі. Я не бачу зараз підстав казати, що щось принципово зміниться", - підсумував експерт.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, 28 листопада в низці регіонів світло вимикали поза звичними чергами. На Київщині та Дніпропетровщині запровадили аварійні відключення, тож графіки там не діяли. На Дніпропетровщині графік створили для кожного будинку.

Напередодні ситуацію в енергосистемі ускладнили нові атаки. Удари РФ залишили низку областей без світла і змусили енергетиків застосовувати аварійні відключення. Обмеження діяли до кінця доби.

Масштабні обмеження діяли й на початку листопада. Тоді в Укренерго розповіли про відключення на 5 листопада, коли одночасно могли застосовувати від 2 до 4 черг. Енергетики також закликали українців ощадливо використовувати електрику.

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