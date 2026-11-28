Оптовики та мережі скоротили закупівлі, а фермери притримують якісний коренеплід в очікуванні подорожчання.

https://glavred.net/economics/cini-na-golovniy-ovoch-borshchu-pishli-vniz-skilki-teper-koshtuye-buryak-10816466.html Посилання скопійоване

Ціни на буряк пішли вниз / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Коротко:

Буряк за тиждень подешевшав у середньому на 16%

Основні угоди укладають по 6-12 грн за кілограм

Проте рік тому коренеплід коштував на 20% менше

В Україні дешевшає столовий буряк. Овоч реалізують в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку.

Буряк продають по 6-12 грн/кг ($0,13-0,26/кг). Основною причиною низхідного цінового тренду експерти називають збільшення обсягів пропозиції столового буряка на ринку. Попит при цьому лишається стриманим.

відео дня

За словами самих виробників, цього тижня оптові компанії та роздрібні мережі скоротили закупівлі буряка. Вони посилаються на низькі темпи продажу коренеплоду в роздрібній торгівлі.

У результаті більшість власників якісної продукції воліють поки утримуватися від продажів. Фермери розраховують, що згодом ціни в цьому сегменті підуть угору.

Чому буряк дорожчий, ніж рік тому

Попри тижневе здешевлення, відпускні ціни на столовий буряк в Україні зараз у середньому на 20% вищі, ніж наприкінці листопада 2025 року. Навесні ситуація була протилежною: у березні 2026 року, за даними EastFruit, буряк продавали по 4-9 грн/кг, і це було значно дешевше, ніж роком раніше.

Учасники ринку не очікують, що найближчим часом ситуація для виробників покращиться.

"Передумов для зміни цієї ситуації на краще поки що не спостерігається", - зазначають аналітики EastFruit з посиланням на учасників ринку.

Що буде з цінами на овочі борщового набору взимку

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у інтерв'ю Главреду пояснював, що взимку вартість овочів значною мірою залежить від погоди та витрат на зберігання.

"Втім, під час морозів, коли зберігання овочів потребуватиме підключення додаткових джерел енергетики в умовах тривалих відключень світла, ціни на овочі можуть почати зростати. Умовно кажучи, якщо в січні будуть сильні морози, овочі дещо подорожчають; якщо ж морозів не буде, ціни будуть більш-менш стабільними", - зазначив експерт.

Говорячи про довший горизонт, Марчук наголосив, що ближче до весни подорожчання складських овочів стає майже неминучим.

"Однак наприкінці лютого або на початку весни ціни на овочі неминуче почнуть змінюватися, тому що на складах продукція буде втрачати свій товарний вигляд", - пояснив він.

Ціни на овочі - новини за темою

Як повідомляв Главред, гуртові ціни на овочі в Україні змінюються різноспрямовано. Минулого тижня найбільше подорожчав солодкий перець - його вартість зросла з 50-100 до 80-150 грн за кілограм. Водночас різні види капусти та редис стали дешевшими.

Восени здешевлювалися й інші базові овочі. На початку жовтня ріпчаста цибуля подешевшала в середньому на 10% за тиждень. Тоді фермери продавали її по 9-15 грн за кілограм.

Подібне влітку відбувалося з тепличними овочами. У червні продавці масово знижували ціни на помідори, які за тиждень подешевшали на 13%. Причиною стало масове надходження продукції з літніх теплиць.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред