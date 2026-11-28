Найреалістичнішим сценарієм генерал вважає заморожування війни на нинішніх лініях фронту без відмови Києва від окупованих земель.

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Білецький висловився про можливу угоду щодо Донбасу / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

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Білецький відкидає відведення ЗСУ з Донбасу в межах угоди

Реалістичним сценарієм він вважає заморожування по лінії фронту

Після війни генерал хоче займатися реформою армії

Відведення українських військ з Донецької та Луганської областей у межах будь-якої угоди про завершення війни стало б абсолютним колапсом для влади та для самосвідомості українців. Таку червону лінію в дискусії про вихід з Донбасу провів командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький в інтерв'ю виданню The Washington Post.

"Це був би абсолютний колапс: для президента - він це чудово розуміє - для уряду та для самосвідомості українців", - сказав генерал.

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За словами Білецького, позиції Києва на переговорах від початку підірвало те, що адміністрація президента США Дональда Трампа пішла на поступки країні-агресорці РФ, розпочавши ширше обговорення питань європейської безпеки. Командир 3 АК наголосив, що відступ означав би залишити людей напризволяще.

"Якщо ми відступимо, просто залишивши людей і землі напризволяще, це стане моральним руйнуванням для всієї нації… Україна не може погодитися на здачу Донбасу", - додав він.

Який сценарій завершення війни Білецький вважає реалістичним

Найреалістичнішою пропозицією генерал назвав замороження війни на нинішніх лініях фронту, але без відмови Києва від окупованих територій. На його думку, посилити позиції України за столом переговорів можуть інституційні зміни в армії, які спрацювали під час операції "Вівальді" на Донеччині, якщо поширити їх на всі Сили оборони.

Білецький пояснив, що ця операція вирізнялася суворою секретністю, а ставку зробили на ефект несподіванки й відволікання уваги противника.

"Ми не маємо переваги в безпілотних системах, значно відстаємо в артилерії та значно відстаємо за чисельністю особового складу... І все ж, незважаючи на все це, саме ми вели наступ", - сказав командир корпусу.

Генерал переконаний, що говорити про припинення бойових дій можна буде лише тоді, коли російська окупаційна армія переконається в недосяжності своїх цілей.

"Коли через п'ять-шість місяців стане зрозуміло, що Росія не тільки не наблизилася до встановлення повного контролю над Донбасом, а й втрачає позиції, тоді можна буде серйозно підійти до питання про припинення бойових дій уздовж лінії фронту… Ми маємо змусити росіян усвідомити, що їхня мета, яку вони вже звузили, є недосяжною", - заявив Білецький.

Чи має Білецький політичні амбіції

На запитання про мобілізацію командир 3 АК відповів, що майже в кожній країні після першого року ентузіазму вона стає "дуже негативною, дуже дратівливою темою". Пом'якшити цю проблему, за його словами, допоможе ширше використання безпілотних систем і дронів.

Президентські амбіції Білецький відкинув. На його думку, про політику під час "апокаліптичної боротьби за виживання" можуть думати "лише повністю корумповані люди". Своїм пріоритетом він назвав допомогу в реформуванні армії.

"Навіть якщо війна закінчиться, я хотів би й надалі займатися цим, адже армія буде головним стовпом державотворення країни протягом наступних 50 років", - сказав генерал.

Чи зможе Україна посилити позиції на переговорах щодо Донбасу

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що навіть у Китаї бачать: Україна не збирається припиняти боротьбу і здатна болісно бити по агресору.

"У Пекіні чудово розуміють, що Україна продовжуватиме воювати й ще не раз продемонструє, що Росія - це аж ніяк не наддержава, раз не може забезпечити свою безпеку", - наголосив експерт.

Переговори щодо Донбасу - новини за темою

Як повідомляв Главред, американська сторона вперше запитала Україну, чи погодиться вона вийти з Донбасу в обмін на членство в НАТО. Про це 13 листопада розповів президент Володимир Зеленський. Конкретної пропозиції тоді не було, Київ обговорював з партнерами пакет гарантій безпеки.

Пізніше глава держави висловився про можливі територіальні поступки. Зеленський заявив, що Україна не погодиться на передачу Донбасу Росії. Добровільний вихід з регіону, за його словами, може мати серйозні наслідки для перебігу війни.

Тим часом у Вашингтоні намагаються пришвидшити укладення угоди. Адміністрація Трампа прагне досягти миру до січня 2027 року. Кремль натомість наполягає на передачі Донбасу та відведенні сил НАТО до кордонів 1997 року.

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Про джерело: The Washington Post The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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