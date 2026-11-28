У Кременчуці ворожий БПЛА впав у двір багатоквартирного житлового будинку; є загиблий та поранені.

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Росія завдала удару по Кременчуку / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

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Жінка загинула внаслідок удару РФ по Кременчуку

Вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок удару

Жінка загинула внаслідок удару російського дрона по двору житлового багатоквартирного будинку в місті Кременчуг Полтавської області в суботу, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"В результаті атаки загинула жінка. Мої співчуття рідним і близьким. На місці розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим", – написав Дяківнич.

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Раніше він повідомляв про шістьох постраждалих внаслідок удару, п’ятеро з яких було доставлено до лікарні.

"У Кременчуці ворожий БПЛА влучив у двір багатоквартирного житлового будинку. Виникла пожежа на відкритій місцевості та на балконі однієї з квартир. Також пошкоджено скління вікон сусідніх будинків… Травми отримали шестеро людей. П’ятеро з них госпіталізовано. Усім надається необхідна допомога", – додав голова Полтавської ОВА.

Росія освоює нові реактивні дрони: що змінюється для України

Російська армія розширює лінійку засобів повітряного нападу, роблячи ставку на відносно дешеві, але більш потужні розробки. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв’ю "Главреду". За його словами, з серпня РФ помітно збільшила виробництво та застосування нових видів озброєння.

Як зазначає аналітик, зміни стосуються не лише кількості боєприпасів, а й їхньої руйнівної сили. Зокрема, Росія нарощує випуск засобів ураження з боєголовками масою 50–100 кг, одночасно розробляючи зразки з більшим об’ємом вибухівки.

Окреме занепокоєння викликає поява нових реактивних систем. Серед них Криволап виділив безпілотник "Бандероль", який застосовувався під час атаки на Слобідський район, а також авіаційні платформи С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром".

За оцінкою експерта, російський арсенал поступово поповнюється засобами повітряного базування, які поєднують особливості безпілотників і крилатих ракет. Це свідчить про прагнення РФ розширити можливості нанесення ударів по українській території.

/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні

Як писав "Главред", російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. У місті пролунали три вибухи, внаслідок атаки є одна постраждала та одна загибла особа.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником житловий багатоповерховий будинок у Новобаварському районі Харкова. На 15-му поверсі спалахнула пожежа. Відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Під час атаки на багатоповерхівку постраждали 12 осіб, серед них четверо дітей. За інформацією Олега Синегубова, під завалами могли перебувати люди.

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