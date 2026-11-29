У Харкові вночі російський дрон влучив у парковку, там загорілися автомобілі.

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Удар по багатоповерхівці в Одесі та обстріл Запоріжжя забрали життя двох людей / Колаж: Главред, фото: Рада оборони Запорізької області

Коротко:

У Запоріжжі загинула жінка, поранено 14-річну дівчинку

В Одесі удар по багатоповерхівці забрав життя літньої жінки

У Харкові дрон атакував парковку, там горіли авто

У ніч на неділю, 29 листопада, удари РФ по Запоріжжю та Одесі забрали життя двох жінок, ще кілька людей поранені. Під атакою опинився і Харків: там дрон влучив у парковку. Про наслідки нічного обстрілу повідомили представники місцевої влади.

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У Запоріжжі загинула жінка. Про це повідомили голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та голова ОВА Михайло Семікін. Ще двоє людей поранені, серед них 14-річна дівчинка.

Удар по багатоповерхівці в Одесі

В Одесі російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку. Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що під час атаки загинула літня жінка. Є й постраждалі, але скільки їх, він не уточнив.

У Харкові горіли автомобілі

Цієї ж ночі російський безпілотник атакував парковку в Шевченківському районі Харкова. Міський голова Ігор Терехов розповів, що після удару загорілися автомобілі. Даних про постраждалих наразі немає.

Чи є загроза масованого удару по Україні

Моніторинговий канал "єРадар" повідомляв, що існує підвищена загроза нанесення масованого ракетного удару по території України.

За попередньою інформацією, протягом 21–24 листопада Росія поповнювала запаси балістичного озброєння та ударних безпілотників у Брянській, Курській, Воронезькій і Ростовській областях.

За даними моніторів, найбільша загроза існує для Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

"Закликаємо населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, завчасно зарядити засоби резервного живлення та підготувати запаси води й необхідних речей", - наголосили монітори.

Звідки РФ атакує Україну ракетами / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав "Главред", жінка загинула внаслідок удару російського дрона по двору житлового багатоквартирного будинку в місті Кременчук Полтавської області в суботу, 28 листопада. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Країна-агресор Росія вдень 28 листопада атакувала Київ дронами. Близько 13:48 у місті прогриміли вибухи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Згодом місцеві жителі у соцмережах повідомили про перебої з електро- та водопостачанням. Кличко підтвердив, що з подачею світла та води справді можуть виникати проблеми.

Нагадаємо російські війська 27 листопада атакували Чернігів ударними безпілотниками. У місті пролунали три вибухи, внаслідок атаки є одна постраждала та одна загибла особа.

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