Артистка зізналася, що раніше практично не замислювалася про материнство, оскільки головним пріоритетом для неї завжди залишалася кар’єра.

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Анна Трінчер зізналася, чому не готова стати мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Коротко:

Співачка не уявляє себе в ролі матері

Артистка із захопленням відгукується про жінок, які наважуються стати матерями під час війни

Українська співачка Анна Трінчер відверто розповіла про своє ставлення до материнства та пояснила, чому поки що не планує народження дитини. На її погляди вплинула вагітність близької подруги Діани Глостер, проте сама артистка зізнається, що поки що не готова до такого важливого кроку. Про це виконавиця розповіла в інтерв’ю для проєкту "Наодинці з Гламуром".

Трінчер поділилася, що з цікавістю спостерігає за вагітністю подруги та щиро радіє тому, що відбувається в її житті. При цьому хрещеною мамою майбутнього малюка Анна не стане. За словами співачки, через щільний робочий графік вона не зможе приділяти дитині достатньо часу та повноцінно брати участь у її житті.

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Артистка зізналася, що раніше практично не замислювалася про материнство, оскільки головним пріоритетом для неї завжди залишалася кар’єра. Однак спостереження за Діаною Глостер змусили її трохи інакше поглянути на вагітність і появу дитини в родині.

"Я була трохи більше схильна до "чайлдфрі", тому що я дуже амбітна. І для мене моя кар’єра завжди була і буде на першому місці. Але коли я дивлюся на Діану, як вона розквітає, скільки в неї енергії, як вона щаслива, який це важливий етап для стосунків", - поділилася Трінчер.

Разом з тим співачка підкреслила, що поки що не уявляє себе в ролі матері. Однією з головних причин її сумнівів залишається повномасштабна війна в Україні. Анна зізналася, що їй складно уявити вагітність і народження дитини в умовах постійних обстрілів і стресу.

При цьому артистка із захопленням відгукується про жінок, які наважуються стати матерями під час війни.

"Я поки що не уявляю, по-перше, мати дитину на цьому етапі свого життя, а по-друге, поки що не уявляю, як її народити в тих умовах, у яких ми живемо", - зізналася виконавиця.

Крім того, під час інтерв’ю журналістка поцікавилася у співачки її ставленням до алкоголю. Незважаючи на те, що в репертуарі Трінчер є пісні з відповідним настроєм, у повсякденному житті вона практично не вживає алкоголь.

За словами артистки, іноді вона може випити трохи білого сухого вина в компанії друзів, однак алкоголь їй не особливо подобається. Співачка пояснила, що погано переносить спиртне: після його вживання їй хочеться спати або стає зле.

"Просто алкоголь мені не підходить, щоб напитися. Бо я або засинаю, або блюю. Тобто у мене дуже низька толерантність до нього. На щастя, це просто не про мене", - пояснила Трінчер.

Анна Трінчер / Інфографіка: Главред

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Про особу: Анна Трінчер Анна Трінчер - українська співачка та актриса, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також актриса серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".

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