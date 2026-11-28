Телеведуча відреагувала на гучне інтерв’ю співачки та Потапа.

https://glavred.net/stars/chelovek-dolzhen-otvechat-osadchaya-rezko-vyskazalas-o-kume-kamenskih-10816436.html Посилання скопійоване

Катерина Осадча прокоментувала інтерв’ю Потапа та Насті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Катерина Осадча

Ви дізнаєтеся:

Що Катерина Осадча думає про заяви Насті Каменських

Чи підтримує телеведуча зв'язок зі своєю кумою та Потапом

Українська телеведуча Катерина Осадча в інтерв’ю Анні Хаустовій висловилася щодо мовного скандалу навколо своєї куми, співачки Насті Каменських. Приводом для обговорення стали резонансні заяви, які артистка зробила в розмові з російською журналісткою Катериною Гордєєвою.

відео дня

Осадча зазначила, що поважає свободу слова в демократичному суспільстві, однак негативно ставиться до висловлювань, які зачіпають українську мову або не мають наукового підтвердження. Телеведуча додала, що не обговорювала цю ситуацію особисто з Настею, тому їй непросто судити про мотиви співачки.

"Ми добре знайомі, були сусідами. Ми живемо в демократичному суспільстві, де кожен має право на висловлення своїх думок. Я не люблю, коли ображають українську мову і взагалі говорять те, що клінічно не доведено. Мені складно коментувати. Ми з Настею про це не говорили, тому мені складно сказати, чому так", - пояснила Осадча.

Настя Каменських - скандал / скрін з відео

При цьому ведуча підкреслила, що рідна мова є головною основою національної самоідентифікації українців. На її переконання, її необхідно берегти, розвивати та використовувати у повсякденному житті.

"Я вважаю, що українська мова прекрасна, нею треба розмовляти, нею треба думати, навпаки, вивчати, вдосконалювати. Це наше. У нас є наша країна, наша мова. Те, що нас відрізняє. Від росіян, не знаю, від іспанців. Якщо ми не говоримо українською - то хто ми? Ми маємо самоідентифікуватися", - заявила телеведуча.

Катерина Осадча про Настю Каменських / фото: instagram.com, Катерина Осадча

У відповідь на репліку Анни Хаустової про те, що подібні заяви стають "точкою неповернення в країну", Осадча наголосила на відповідальності артистів за свої висловлювання та зізналася, що давно не бачилася з Каменських і Потапом.

"Публічна людина має відповідати за свої слова. І тут кожен робить свій вибір. З Настею та Олексієм ми давно не бачилися", - підсумувала Катерина Осадча.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських регулярно приїжджала до Києва, проте зараз, як і Потап, не виступає в Україні. Після гучного інтерв’ю Гордєєвої обидва артисти потрапили до бази сайту "Миротворець".

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Олена Світлицька поділилася яскравими кадрами з фотосесії у шкіряній сукні. Знаменитість зазначила, що за ефектним і сміливим образом у кадрі ховається непростий рік, який приніс болісні втрати та серйозні зміни.

Також в українському шоу-бізнесі чимало зіркових союзів, які витримали випробування славою, кризами та десятиліттями спільного життя. Главред розповість про найміцніші сім’ї артистів і про те, які випробування їм довелося пройти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред