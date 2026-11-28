Ви дізнаєтеся:
- Що Катерина Осадча думає про заяви Насті Каменських
- Чи підтримує телеведуча зв'язок зі своєю кумою та Потапом
Українська телеведуча Катерина Осадча в інтерв’ю Анні Хаустовій висловилася щодо мовного скандалу навколо своєї куми, співачки Насті Каменських. Приводом для обговорення стали резонансні заяви, які артистка зробила в розмові з російською журналісткою Катериною Гордєєвою.
Осадча зазначила, що поважає свободу слова в демократичному суспільстві, однак негативно ставиться до висловлювань, які зачіпають українську мову або не мають наукового підтвердження. Телеведуча додала, що не обговорювала цю ситуацію особисто з Настею, тому їй непросто судити про мотиви співачки.
"Ми добре знайомі, були сусідами. Ми живемо в демократичному суспільстві, де кожен має право на висловлення своїх думок. Я не люблю, коли ображають українську мову і взагалі говорять те, що клінічно не доведено. Мені складно коментувати. Ми з Настею про це не говорили, тому мені складно сказати, чому так", - пояснила Осадча.
При цьому ведуча підкреслила, що рідна мова є головною основою національної самоідентифікації українців. На її переконання, її необхідно берегти, розвивати та використовувати у повсякденному житті.
"Я вважаю, що українська мова прекрасна, нею треба розмовляти, нею треба думати, навпаки, вивчати, вдосконалювати. Це наше. У нас є наша країна, наша мова. Те, що нас відрізняє. Від росіян, не знаю, від іспанців. Якщо ми не говоримо українською - то хто ми? Ми маємо самоідентифікуватися", - заявила телеведуча.
У відповідь на репліку Анни Хаустової про те, що подібні заяви стають "точкою неповернення в країну", Осадча наголосила на відповідальності артистів за свої висловлювання та зізналася, що давно не бачилася з Каменських і Потапом.
"Публічна людина має відповідати за свої слова. І тут кожен робить свій вибір. З Настею та Олексієм ми давно не бачилися", - підсумувала Катерина Осадча.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських регулярно приїжджала до Києва, проте зараз, як і Потап, не виступає в Україні. Після гучного інтерв’ю Гордєєвої обидва артисти потрапили до бази сайту "Миротворець".
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