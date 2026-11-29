Аналітики вважають, що Москва робить ставку на дефіцит західних протиракет PAC-3, але на нинішню війну це майже не вплине/

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РФ вперше озброїла підводний човен "Цирконами" - що це змінює для України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що відомо:

ВМФ РФ отримав підводний човен, озброєний "Цирконами"

"Калібри" Україна збиває майже на 100%, пишуть в ISW

У ГУР оцінюють запас "Цирконів" у понад 120 ракет

ВМФ країни-агресорки РФ отримав перший підводний човен, який озброєний ракетами "Циркон". Так Москва, ймовірно, прагне скористатися дефіцитом західних ракет-перехоплювачів та підвищити ефективність морських ударів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

27 листопада до складу ВМФ РФ увійшов атомний багатоцільовий підводний човен "Перм" проєкту "Ясень-М". За повідомленнями, човен оснащений "Цирконами", що робить його першим російським підводним човном із таким озброєнням, зазначають в ISW. Підводний човен "Перм" призначений для Тихоокеанського флоту, і це вже п'ятий човен цього класу, який увійшов до складу ВМФ РФ з 2021 року.

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Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що на верфях РФ зараз будують ще два підводні човни проєкту "Борей-А", п'ять – проєкту "Ясень-М" та чотири дизель-електричні підводні човни, тип яких не уточнюється. В ISW вважають, що введення в експлуатацію човна з "Цирконами" і наголос Путіна на модернізації підводного флоту свідчать: Росія закріплює уроки війни проти України.

Чому Росія робить ставку на "Циркони"

Російські кораблі та підводні човни, які беруть участь у війні проти України, зокрема модернізовані дизель-електричні човни типу "Кіло" Чорноморського флоту, б'ють по наземних цілях крилатими ракетами "Калібр". Однак, за наявними даними, українські сили перехоплюють майже всі ці ракети.

"Рівень перехоплення цих ракет українськими силами, за повідомленнями, сягнув майже 100%, через що російські сили накопичують ракети "Калібр", а не застосовують їх проти України, і передають їх переважно своїм флотам за межами Чорного моря", – йдеться у звіті ISW.

Крім того, загроза ударів українських морських і повітряних дронів не дає російським підводним човнам часто виходити з бази в Новоросійській бухті. За оцінкою аналітиків, через це човни втратили свої головні переваги – скритність і мобільність – і фактично перетворилися на напівстаціонарні пускові майданчики.

"Циркон" в ISW називають квазібалістичною ракетою: вона летить балістичною траєкторією, але на окремих ділянках польоту здатна маневрувати, що підвищує точність і ускладнює перехоплення. Щоб гарантовано збивати такі ракети, Україні доводиться витрачати сучасні протиракети, наприклад американські PAC-3.

"ВМФ Росії, ймовірно, оснащує нові підводні човни ракетами "Циркон", щоб скористатися прогалинами у виробництві західних перехоплювачів балістичних ракет і підвищити ефективність ударів із моря в майбутньому", – вважають аналітики.

Водночас в ISW наголошують, що ця модернізація матиме обмежений вплив на поточні бойові дії, але буде важливою для потенційних конфліктів за участю Росії в майбутньому.

Скільки "Цирконів" є в Росії

Станом на жовтень 2026 року резерви Росії становлять до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет різних типів, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Окремо розвідники оцінили запаси "Цирконів".

"Загальний запас ракет 3М22 "циркон" перевищує 120 одиниць", – зазначили в ГУР. За даними розвідки, темпи виробництва цих ракет залишаються відносно невисокими: за сім місяців 2026 року Росія виготовила понад 30 "Цирконів".

Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред

Чи стануть "Циркони" масовою зброєю проти України

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап у вересневому інтерв'ю Главреду звертав увагу, що наземних пускових установок для "Цирконів" поблизу України небагато – значно менше, ніж для "Іскандерів".

"Щодо спроможностей: навколо України може бути близько 40-50 комплексів ОТРК "Іскандер". Також є приблизно два-чотири комплекси "Бастіон" для запуску "Цирконів"", – розповів він.

Масовому застосуванню "Цирконів", на думку фахівця, заважає і їхня висока ціна.

"Але "Циркон" - досить дорога ракета, її вартість може перевищувати 10 мільйонів доларів. Тому зараз немає великого сенсу масово її використовувати", – пояснив Криволап.

Водночас, за оцінкою експерта, лише "Іскандерами" та переробленими зенітними ракетами Росія і без того здатна створювати величезне навантаження на українську ППО.

"За "Іскандерами" та переробленими ракетами С-300/С-400 я бачу потенціал приблизно у 110-120 ракет на місяць. І це дуже велика цифра. Питання - скільки треба мати засобів, щоб усе це перехопити", – підсумував він.

Ракетні удари РФ - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, 25 листопада окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі столиці зафіксували щонайменше три влучання, зокрема в будівлю на території промзони. Про атаку повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом в Україні попередили про загрозу нового масованого удару. Військово-політичний аналітик Сергій Павлюченко з посиланням на американську розвідку повідомив, що окупанти спорядили два носії "Калібрів" і чотири стратегічні бомбардувальники. Накопичення балістичних ракет для атаки, за його даними, сягнуло 35 одиниць.

У ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну понад 480 ракетами та безпілотниками. Пуски крилатих ракет тоді відбувалися зокрема з акваторії Чорного моря, куди вперше за пів року вийшли кораблі Чорноморського флоту РФ. Сили ППО збили або подавили 462 повітряні цілі.

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