Під ударом, імовірно, опинився і полігон, звідки РФ запускала "Орєшник".

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Що відомо про нічну атаку дронів на регіони РФ 29 листопада/ Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Що сталося:

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Дрони всю ніч атакували Москву та Поволжя

Під ударом, імовірно, опинився полігон для запусків МБР

Мер Москви заявив про падіння уламків БпЛА

Далекобійні дрони в ніч на 29 листопада атакували Москву, промислові зони Тольятті й Нижньокамська, а також, імовірно, полігон "Капустін Яр", звідки Росія раніше запускала балістичну ракету "Орєшник". Під удар потрапили Московська, Астраханська й Самарська області та Республіка Татарстан, повідомляє Exilenova+.

Перші дані про цілі моніторингові канали оприлюднили ще до світанку з посиланням на очевидців. В Астраханській області активність безпілотників фіксували всю ніч.

"Сьогодні вночі під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська, а також, імовірно, полігон "Капустин Яр". У Московській області також фіксували численні БпЛА та повідомляли про вибухи", - пишуть аналітики.

Дрони уразили "Тольяттікаучук"

Згодом OSINT-аналітики уточнили, що в Тольятті безпілотники влучили в "Тольяттікаучук". Це одне з великих нафтохімічних підприємств Росії, яке, зокрема, бере участь у виробництві ракетного палива.

Полігон "Капустін Яр" в Астраханській області росіяни використовують для випробувань різних засобів ураження, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет. Саме звідти РФ раніше запускала балістичну ракету середньої дальності "Орєшник".

Собянін заявив про 542 збиті дрони

Москва теж опинилася під масованою атакою. Мер Сергій Собянін почав повідомляти про збиття перших безпілотників опівночі.

На ранок, за його словами, російська ППО нібито знищила 542 дрони, що летіли на Московську область. Собянін уточнив, що в цю цифру входять і безпілотники, яких фіксували ще з 17:00 28 листопада.

Мер також повідомив про падіння уламків БпЛА і роботу екстрених служб на місцях. Інших даних про наслідки атаки він не оприлюднив.

Чому російська ППО не справляється з атаками дронів: думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росії складно відновлювати протиповітряну оборону, адже більшість систем ППО вона не виробляє сама.

"Відновити сили ППО Росії складно, оскільки вона не виробляє більшу частину систем ППО. Особливо - РЛС, бо там західні комплектуючі", - наголосив фахівець.

За словами експерта, ситуацію змінило те, що Україна тепер запускає дрони масово і знайшла межу, за якою російська оборона перестає справлятися.

"Змінилися наші можливості: дрони ми тепер відправляємо сотнями. Отже, ми знайшли поріг, тобто кількість дронів, необхідну для того, щоб система ППО РФ захлинулася", - пояснив Жданов.

Атаки дронів на регіони РФ - новини за темою

Як писав Главред, у суботу, 28 листопада, у прикордонному Бєлгороді країни-агресорки пролунали вибухи. Після цього над промисловою зоною в західній частині міста здійнявся стовп густого диму.

У ніч на 28 листопада Сили оборони України завдали ударів по трьох об’єктах нафтової галузі РФ, задіяних у забезпеченні російської збройної агресії проти України. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у районі населеного пункту Просвіт Самарської області уражена лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара". У резервуарному парку спалахнула пожежа.

У ніч на 28 листопада на Московський регіон країни-агресорки Росії летіли 462 дрони, 123 з них, за версією російської влади, збили на підльоті до столиці РФ. Через атаку аеропорти Москви Внуково й Домодєдово обмежували приймання та відправлення літаків, а пасажири одного з рейсів із Шереметьєво кілька годин просиділи в салоні.

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