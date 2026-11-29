Експерт закликає Лондон діяти разом із Європою, Канадою, Австралією, Новою Зеландією та Японією, а також разом із Францією очолити безпеку континенту.

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Британія може перетворити розвідку на інструмент тиску на Кремль / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Головне з заяви Лукаса:

Британія може використати розвідку для тиску на Кремль

Лукас бачить початок скоординованої політичної війни Заходу

Нинішні переговори експерт не порівнює з Ялтою

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Захід може розпочати скоординовану політичну кампанію проти Кремля. Велика Британія та її союзники здатні перейти від пасивного накопичення розвідданих до їх використання як прямого важеля впливу на Москву. Таку думку висловив британський аналітик, засновник і директор Балтійського центру міжнародної безпеки Едвард Лукас, повідомляє Еспресо.

Експерт провів паралель із Великою грою XIX століття. Тоді Британська та Російська імперії змагалися за вплив у Центральній Азії, на Кавказі, в Ірані, Афганістані та Індії. За словами Лукаса, британська розвідка того часу мала потужні ресурси й застосовувала здобуту інформацію не лише для аналітики, а й для безпосереднього втручання в політичні процеси.

Аналітик розраховує, що Лондон поступово повертається до цієї моделі під керівництвом нової очільниці розвідки Блез Метревелі. Водночас діяти Британії варто не самотужки, а пліч-о-пліч з європейськими партнерами, Канадою, Австралією, Новою Зеландією та Японією.

"Я вірю, що ми бачимо початок скоординованої політичної війни проти Кремля, яка працює як стримувальний фактор", - зазначив Лукас.

Чому нинішні переговори не схожі на Ялту

Лукас застерігає від історичних аналогій із Ялтинською конференцією. На його думку, у 1945 році учасники зустрічі фактично заклали фундамент повоєнного світоустрою. Натомість у нинішніх міжнародних перемовинах немає конкретних домовленостей, які могли б кардинально переформатувати геополітичну картину.

Критично експерт оцінює й поведінку президента США Дональда Трампа. На його переконання, символічні жести американського лідера шкодять трансатлантичним відносинам. Утім, можливості Трампа втілювати власні рішення обмежують Конгрес США та настрої американського суспільства.

Лондон і Париж мають взяти на себе більше

Окремо аналітик закликав посилити внесок Лондона та Парижа в безпеку континенту. Він переконаний, що британський уряд досі не повною мірою оцінює масштаб сучасних загроз, обсяг зобов'язань перед союзниками та ресурси, без яких не подолати нинішню кризу.

"Сподіваюся, що Британія готова взяти на себе відповідальність як провідна геополітична, ядерна й стратегічно мисляча країна Європи разом із Францією", - наголосив Лукас.

Що може змусити РФ піти на поступки в переговорах

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук говорив, що переговори навряд чи суттєво наблизять завершення війни, проте окремі позитивні результати можливі.

За його словами, головним важелем впливу на Кремль є не дипломатичний тиск, а економічні збитки агресора.

"Єдине, що змусить росіян піти на реальні поступки, - це більше НПЗ, що палають, та інших заводів на їхній території. Вони мають втрачати американський долар. Тому ця справа може просувати певні процеси", - вважає він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова до переговорів із Росією. Новий раунд мирних перемовин може відбутися у чотиристоронньому форматі за участі представників України, Росії, Європи та США.

Речник диктатора Дмитро Пєсков говорив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися найближчим часом, однак конкретних дат поки немає. Москва розглядає як майданчик для зустрічі Абу-Дабі, але не виключає й інших варіантів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюз. Йдеться про спільну команду інституцій ЄС і групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

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