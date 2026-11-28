За попередніми даними, вогонь охопив територію закритого цементного заводу, по якому міг влучити безпілотник.

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Дим над Бєлгородом після вибухів / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova+

Що відомо:

У Бєлгороді пролунали вибухи, над промзоною піднявся дим

Імовірно, горить територія закритого цементного заводу

Офіційних даних про наслідки поки немає

У суботу, 28 листопада, у прикордонному Бєлгороді країни-агресорки пролунали вибухи. Після вибухів над промисловою зоною в західній частині міста здійнявся стовп густого диму. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

"У Бєлгороді пролунали вибухи", - йдеться в дописі.

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Згодом про інцидент написав і Telegram-канал Supernova+, уточнивши, що задимлення помітили саме в промзоні.

"Бєлгород... бавовна із задимленням у промзоні", - повідомили в каналі.

За попередньою інформацією, яку поширюють Telegram-канали, займання почалося після удару безпілотника по території цементного заводу. Підприємство наразі не працює, тож імовірним місцем влучання стала його промислова територія.

Характер пошкоджень, масштаби пожежі та можливі наслідки удару поки невідомі. Офіційних заяв російської влади щодо інциденту на момент публікації не з'явилося.

Як удари по території Росії можуть вплинути на хід війни

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що тривалість війни прямо залежить від можливостей України бити по території РФ.

"Це залежить лише від одного - від здатності України масштабувати удари по російській території", - наголосив дипломат.

На думку Огризка, саме виснаження російської економіки та оборонної промисловості дасть Києву змогу диктувати умови можливого перемир'я.

"У нас є лише один варіант - продовжувати цю лінію, доводячи Росію до економічного колапсу і знищення ВПК Путіна. Ці дві складові зрештою дозволять нам висунути ті умови можливого перемир'я, які будуть вигідні не Путіну, а нам. Якщо російська економіка зупиниться, то зникнуть усі можливості Росії для ведення війни", - пояснив він.

Водночас експерт звернув увагу, що головною перешкодою для нарощування таких ударів залишається не брак технологій, а нестача фінансування.

"Більшість виробників українського озброєння сьогодні хвилюються лише про одне - навіть не про технології, які потрібно постійно оновлювати, а про те, що їм не вистачає грошей для того, щоб ці технології запускати, масштабувати і завдавати Росії максимально потужних ударів", - підкреслив Огризко.

Удари по Бєлгороду - новини за темою

Як повідомляв Главред, Бєлгород неодноразово опинявся під ударами впродовж 2026 року. Наприкінці жовтня місто зазнало масованої атаки дронів, під час якої спалахнув великий ТРЦ.

На початку серпня під удар потрапив один з місцевих навчальних закладів. Тоді у Бєлгороді загорівся університет після атаки на місто. У цьому закладі розробляли системи БПЛА.

Ще раніше, у липні, місто сколихнула серія вибухів. Після них у Бєлгороді спалахнула масштабна пожежа. У місті тоді зникли світло та вода.

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