Уламки російського ударного дрона впали у Шевченківському районі Києва, повідомив мер Віталій Кличко.

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Росія атакувала Київ дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

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Ворог атакував столицю ударними безпілотниками

Уламки впали серед житлових будинків, почалася пожежа

Вибухи прогриміли в Києві в суботу вдень, 28 листопада, після оголошення повітряної тривоги. Ворог атакував столицю ударними безпілотниками.

Про удар армії країни-агресора РФ повідомили в Telegram Повітряні сили Збройних сил України.

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Атаку на Київ російських дронів також підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Про це він написав у своєму Telegram.

За його даними, уламки російського ударного дрона впали у Шевченківському районі Києва.

"У Шевченківському районі внаслідок горіння уламків сталося загоряння автомобілів на парковці. Екстрені служби вирушають на місце", - написав Кличко.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок падіння уламків дрона РФ спалахнула пожежа.

Подробиці удару РФ по Києву

Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю.

"За попередньою інформацією, є постраждалі. Служби вирушають на місце", - йдеться в повідомленні.

Пізніше з’явилася інформація про те, що внаслідок удару РФ по Києву одна людина загинула.

"На жаль, внаслідок ворожого удару в Соломенському районі загинула жінка. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - додали в КМВА.

За даними Кличка, у Солом'янському районі уламки ворожого БПЛА впали на двоповерхову адмінбудівлю.

"Відбулася часткова руйнація будівлі. Тіло загиблої жінки, про яку повідомлялося, виявили під завалами", - написав він.

Пізніше Кличко уточнив, що у Шевченківському районі уламки БПЛА впали на територію дитячого садка.

"Біля дитсадка та 5-поверхового житлового будинку поруч вибито скління вікон. Попередньо одна людина постраждала. У Шевченківському районі постраждав пʼятирічний хлопчик. Медики його госпіталізували", - додав він.

/ Інфографіка: Главред

Нові реактивні безпілотники РФ: які ризики для України

Авіаційний експерт Костянтин Криволап у розмові з виданням "Главред" розповів про зміни в російському арсеналі засобів повітряного ураження. За його оцінкою, з серпня Росія суттєво збільшила випуск і використання нових видів озброєння, які застосовуються для атак на територію України.

Експерт зазначив, що російська сторона нарощує виробництво порівняно недорогих засобів ураження, частину яких уже вдалося вивести на масовий рівень випуску, а інші поки що перебувають на етапі його освоєння. Водночас збільшується не лише кількість боєприпасів із відносно невеликою бойовою частиною вагою 50–100 кг, а й обсяг вибухової речовини в нових розробках.

Окрему увагу Криволап звернув на розширення асортименту реактивного озброєння. Зокрема, він згадав безпілотник "Бандероль", який російські війська застосували під час атаки на Слобідський район.

За словами аналітика, раніше російські сили переважно використовували засоби ураження, що запускаються з наземних установок. Однак тепер у їхньому арсеналі з’являються й нові авіаційні системи. Серед них - С-71К "Ковер", що являє собою повітряну платформу, яка поєднує характеристики недорогого безпілотника та крилатої ракети, а також С-71М "Монохром".

Удари РФ по Україні

Як писав "Главред", російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. У місті пролунали три вибухи, внаслідок атаки є постраждала та загиблий.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником житловий багатоповерховий будинок у Новобаварському районі Харкова. На 15-му поверсі спалахнула пожежа. Відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Під час атаки на багатоповерхівку постраждали 12 осіб, серед них четверо дітей. За інформацією Олега Синегубова, під завалами могли перебувати люди.

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