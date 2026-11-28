Міністр оборони Борис Пісторіус за зачиненими дверима попередив Київ, що атаки на Балтиці можуть підірвати німецьку військову допомогу.

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У Берліні занепокоєні ударами України по РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Що відомо:

Берлін просить Київ не переносити удари на Балтику

Пісторіус застеріг Хмару щодо ризиків для допомоги

Частина депутатів ХДС проти обмежень для України

Уряд Німеччини побоюється, що війна країни-агресорки Росії проти України пошириться на Балтійське море, і протягом останніх тижнів на різних рівнях закликав українську сторону до стриманості. Тривогу в Берліні викликали удари українських дронів по російських суднах, зокрема по вантажному судну Sparta II у Фінській затоці та по корвету "Меркурій" у лівійському Бенгазі. Про це з посиланням на джерела в німецьких безпекових колах пише Der Spiegel.

За даними видання, 23 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за зачиненими дверима пояснив українському колезі Євгенію Хмарі, що розширення атак на російські цілі на Балтиці створює значний ризик ескалації і може підірвати підтримку масштабної німецької військової допомоги Києву.

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Співрозмовники видання в німецьких безпекових колах оцінюють такий сценарій як дуже небезпечний.

"Розширення зони бойових дій на Балтійське море несе непередбачуваний ризик ескалації війни", - зазначають джерела Der Spiegel.

Що Пісторіус і Хмара заявили після зустрічі в Берліні

На пресконференції після зустрічі Пісторіус обмежився загальною формулою. Він визнав, що Україна має право атакувати військові цілі в Росії, адже це послаблює російські удари по Україні, проте Київ, за його словами, несе "особливу відповідальність".

"Війна не повинна поширитися на Балтійське море", - заявив міністр оборони Німеччини.

Аналогічно того ж дня висловилися канцлер Фрідріх Мерц і глава МЗС Йоганн Вадефуль. Утім Хмара поруч із німецьким колегою не виключив Балтику із зони бойових дій. За його словами, кожен удар РФ отримає українську відповідь, яка буде "сильнішою за вихідний удар", а такі контрудари Київ і надалі нарощуватиме.

Чому Балтика для Росії важливіша за Середземне море

З погляду німецького уряду, Балтійський регіон для Росії значно важливіший, ніж Середземномор'я. Через нього проходить майже весь нафтовий експорт тіньового флоту, а для російського ВМФ це один зі стратегічно найважливіших виходів в океан.

Якщо Україна топитиме там російські кораблі, Москва може розцінити це як удар по життєво важливій артерії і жорстко відповісти, можливо, навіть по кораблях НАТО. У Берліні також побоюються, що Росія звинуватить Альянс у допомозі українцям.

Особливо чутливим вважається район Калінінграда, оточеного територією НАТО. Анклав межує із Сувальським коридором завширшки лише 60 кілометрів, а за даними європейських розвідок, Росія розмістила там ядерну зброю та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Сувальський коридор / Інфографіка: Главред

Ескалація вдарила б і по торгівлі, оскільки щодня Балтикою проходять сотні суден, і страховики одразу підняли б ціни на поліси. Частина німецького уряду вже проводить паралелі з напруженою ситуацією в Ормузькій протоці.

Як німецькі політики оцінюють удари України на морі

У правлячій коаліції єдності щодо цього немає. Речник СДПН з питань зовнішньої політики в Бундестазі Адіс Ахметович закликав до обережності.

"Ми підтримуємо Україну, яка захищається від російської агресивної війни. Однак військові операції в регіоні Балтійського моря потребують особливої обережності; безпека прибережних держав і свобода судноплавства повинні бути гарантовані", - заявив він.

Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп (ХДС) натомість виступив проти будь-яких обмежень для України і наголосив, що відповідальність за ескалацію несе Росія, а не Київ.

"Будь-хто, хто зараз публічно закликає Київ до стриманості, подає неправильний сигнал і ризикує надати агресору безпечний притулок для його військової логістики", - сказав Рьовекамп.

Речник фракції ХДС/ХСС із зовнішньої політики Юрген Хардт також захистив право України діяти проти російських військових кораблів і постачання зброї. За його словами, такі дії підвищують ціну війни для Москви і є важливою передумовою для переговорного рішення.

Чому Калінінград і Балтія - вразливі точки Росії

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду зазначив, що справжнім противником Москва вважає Захід, насамперед Європу.

"Україна розглядається лише як поле бою, а противником, з яким вони насправді ведуть війну, є Захід. На цьому етапі - передусім Європа, яку вони звинувачують в усіх гріхах, оскільки з американцями зараз ведуть переговори", - наголосив експерт.

Говорячи про Балтійський регіон, аналітик звернув увагу на слабкі місця самої Росії, зокрема на ізольованість її ексклаву.

"У Росії в цьому регіоні є дві вразливі точки. Перша - Калінінградська область, яка є ексклавом і не має прямого сухопутного сполучення з Російською Федерацією. З моря її можна ізолювати за допомогою кораблів та авіації й таким чином нейтралізувати її потенціал", - пояснив Горбач.

Війна на Балтиці - новини за темою

Як повідомляв Главред, увечері 21 листопада в Калінінградській області пролунали сирени. Біля бази Балтійського флоту РФ було зафіксовано численні вибухи і звуки безпілотників. Мобільні оператори розсилали попередження про можливе обмеження мобільного інтернету.

У ніч на 11 листопада дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області. За словами губернатора, метою атаки була портова зона, де спалахнула пожежа. Місцева влада заявила про 150 збитих безпілотників і трьох травмованих працівників.

Українські морські дрони також атакували російський корабель у порту лівійського Бенгазі. У ВМС ЗСУ заявили, що пошкоджений корвет Меркурій навряд чи вдасться повернути до місця базування. Удар було завдано за понад 1500 кілометрів від українського узбережжя.

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