У Володимира Путіна залишається близько півроку, щоб спробувати змінити хід подій, вважає Гаррі Каспаров.

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Оприлюднено ймовірний сценарій усунення Володимира Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/news_kremlin

Головне із заяв Каспарова:

Що може стати найсильнішим ударом по позиціях Путіна

Не виключений сценарій завершення життя Путіна

Повернення українського прапора до Севастополя може означати завершення політичного життя диктатора Володимира Путіна і могло б мати для нього значно тяжчі наслідки.

"Якщо українським військовим вдасться остаточно вивести з ладу залізничну частину Керченського мосту, це стане ще одним найсильнішим ударом по його позиціях. Я думаю, що в певних колах російської еліти вже починають замислюватися про можливі наслідки подальших невдач Кремля", - підкреслив російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

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При цьому він не виключає, що такий сценарій покладе кінець і політичному, і біологічному життю Путіна.

"Якщо вдасться добити ще й залізничну частину Керченського мосту, це буде ще один цвях у кришку його труни", - вважає Каспаров.

Разом із тим він вважає, що у Путіна залишається близько півроку, щоб спробувати переломити ситуацію.

"Якщо читати навіть російські провоєнні ресурси, то можна побачити, що там досі вірять у можливість певного перелому. Але розрахунок уже не зводиться до перемоги безпосередньо на полі бою. Наскільки я розумію настрої цих людей, вони усвідомлюють, що здобути вирішальну військову перемогу над Україною Росія вже не може. Тому Кремль робить ставку на інший сценарій - комплексний політичний, економічний і психологічний тиск", - не виключає опозиціонер РФ.

На його думку, Путін розраховує не стільки перемогти українську армію у прямому протистоянні, скільки одночасно зруйнувати українську інфраструктуру, виснажити суспільство та дочекатися вигідних політичних змін за кордоном.

"Але можливості для реалізації такого плану обмежені в часі. Кремлю необхідно досягти результату до завершення французького виборчого циклу, коли стане ясно, чи виправдалися його політичні сподівання. Якщо цього не відбудеться, внутрішні проблеми російського режиму можуть значно поглибитися. Якщо до червня наступного року Путін не досягне вирішального перелому – політичного, морально-політичного та економічного руйнування України, – можна буде сказати, що війна для нього об’єктивно програна", – підсумував Каспаров.

Чому масові протести в РФ малоймовірні – журналіст

Журналіст Олександр Сотник скептично оцінює перспективи масштабного народного виступу проти влади Володимира Путіна в найближчому майбутньому. За його прогнозом, невдоволення росіян виявлятиметься переважно через окремі протестні акції та локальні сутички в регіонах, не переростаючи в загальнонаціональний рух.

Однією з головних перешкод для масштабних виступів журналіст вважає здатність російських силових структур швидко придушувати осередки опору. Крім того, протестувальникам бракує загальної стратегії, організованості та підтримки значної частини населення.

На думку Сотника, без об’єднання розрізнених протестних груп та узгоджених дій опозиційних сил вони не зможуть серйозно загрожувати Кремлю. Тому ймовірність одночасного масового виступу проти чинної російської влади він вважає невисокою.

Раніше політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв Главред, раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді є неефективною, потрібно працювати над переворотом усередині РФ.

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