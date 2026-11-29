Від Трампа глава держави чекає такого завершення війни, за яке не доведеться платити лише Україні.

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Зеленський зробив важливу заяву про перемир'я - на який компроміс готова Україна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

Україна готова припинити вогонь на нинішній лінії зіткнення

Зеленський назвав такий крок дуже великим компромісом

Від Трампа Київ чекає завершення війни не лише коштом України

Україна готова до припинення вогню на нинішній лінії зіткнення, щоб перейти до дипломатії, і вважає такий крок дуже великим компромісом. Водночас Київ розраховує, що президент США Дональд Трамп знайде спосіб завершити війну, не перекладаючи її ціну лише на Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

"Ми готові до таких кроків – залишатися і зупинитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звісно, дуже великим компромісом", – сказав глава держави. відео дня

Зеленський пояснив таку позицію тим, що очільник країни-агресорки РФ Володимир Путін не збирається залишати окуповані українські території.

"Ми розуміємо, що він не хоче йти з нашої землі. Саме тому ми говоримо: добре, зупинімося тут і перейдімо до дипломатії", – наголосив президент.

Що Зеленський очікує від Трампа

Окремо президент прокоментував роль Сполучених Штатів у врегулюванні. За його словами, Трамп і надалі має достатньо повноважень відповідно до Конституції США, щоб продовжувати зусилля із завершення війни.

"Президент Трамп і надалі залишається президентом. Він досі має цілком достатньо повноважень і Конституцію Сполучених Штатів. Тому я сподіваюся, що він продовжить шукати спосіб, як завершити цю війну, але не лише через ситуацію, коли за це має платити Україна, бо це неправильно", – заявив Зеленський.

Хроніка завершення війни Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Кремль на перемир'я по лінії фронту

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Москва не поспішає відмовлятися від своїх вимог, а у відповідь на незгоду Києва лише підвищує ставки.

"Росія не відмовиться від своїх максималістських вимог. Теоретично вона може висувати й умовно мінімалістичні - наприклад, вимагати виходу України з Донбасу. Але оскільки Україна не погоджується, Росія знову підвищує ставки й заявляє, що не віддасть "ні п’яді рідної землі"", – наголосив фахівець.

На думку експерта, нинішні умови Кремля фактично блокують пошук компромісу, адже стосуються не лише України, а й усієї архітектури безпеки в Європі.

"Нинішня позиція Кремля майже не залишає простору для домовленостей: НАТО має повернутися до кордонів 1997 року, Молдова повинна бути нейтральною, Україна - нейтральною і без війська", – пояснив Розумний.

Мирні переговори - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький провів червону лінію в дискусії про вихід з Донбасу. За його словами, відведення українських військ з Донецької та Луганської областей стало б абсолютним колапсом для влади та для самосвідомості українців. Генерал також вважає, що позиції Києва на переговорах підірвали поступки адміністрації Трампа країні-агресорці.

Зеленський в інтерв'ю BBC News заявив, що досі не почув від Трампа чіткої відповіді щодо членства України в НАТО. За його словами, зараз на переговорах ідеться про гарантії безпеки, а не про вступ до Альянсу. Ці гарантії мають захистити Україну від нового нападу Росії.

Тим часом у Кремлі відкинули заклик Єврокомісії погодитися на енергетичне перемир'я на зиму. Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія "нічого не повинна" і керуватиметься власними національними інтересами. Він також поставив під сумнів здатність європейців відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни.

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