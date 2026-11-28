Працездатним доведеться працювати, вести бізнес або стати на облік у службі зайнятості, а також жити в країні щонайменше 16 днів на місяць.

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Біженці в Чехії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

Допомогу отримають лише працюючі або зареєстровані безробітні

У Чехії треба буде перебувати від 16 днів на місяць

Понад 30 днів поза Шенгеном - втрата захисту

Працездатні українці з тимчасовим захистом у Чехії зможуть отримувати гуманітарну допомогу, лише якщо офіційно працюють, ведуть підприємницьку діяльність або зареєстровані в службі зайнятості. Ще одна умова для виплат - перебувати в країні щонайменше 16 днів на місяць, а тимчасовий захист українці втрачатимуть, якщо проведуть поза Шенгенською зоною понад 30 днів.

Такі норми містить урядовий законопроєкт, який розглядає Палата депутатів Чехії. Документ уряд Андрея Бабіша схвалив у травні, а в червні депутати підтримали його в першому читанні, повідомляло Радіо Прага. Щоб стати законом, він має пройти ще два читання, Сенат і підпис президента.

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Кому доведеться виконувати нові вимоги для отримання допомоги

За законопроєктом, дорослі працездатні отримувачі гуманітарної допомоги мають відповідати хоча б одній із трьох умов:

офіційно працювати;

займатися підприємницькою діяльністю;

бути зареєстрованими в чеській службі зайнятості.

Вимоги не поширюватимуться на дітей, студентів і пенсіонерів. Тимчасовий захист у Чехії мають понад 385 тисяч українців.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш наголошував, що уряд хоче залучити українців до ринку праці.

"Ми хочемо, щоб українці у нас працювали і мали ті самі обов'язки й переваги, що й наші громадяни", - заявив він виданню Echo24.

Коли українці можуть втратити тимчасовий захист у Чехії

Підстав для припинення тимчасового захисту стане більше. Статус втрачатимуть ті, хто перебуватиме за межами Шенгенської зони понад 30 днів, а також особи, яких покарали кримінальним чи адміністративним видворенням.

Водночас людина, яка втратила захист через тривалу відсутність, після повернення до Чехії зможе звернутися по нього повторно, якщо відповідатиме вимогам.

Зміни торкнуться й власників авто з українськими номерами. Їх зобов'яжуть зареєструвати транспорт у чеському реєстрі, щоб поліція могла притягати водіїв до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Міністр внутрішніх справ Лубомір Метнар пояснював, що держава отримає кращий контроль над тим, чи справді власники тимчасового захисту мають право на допомогу.

"Метою не є ускладнювати життя людям, які дотримуються правил", - наголошував міністр.

Головні причини депортації українців з країн ЄС / Інфографіка: Главред

Чи повернуться українські біженці з Європи додому

Демограф, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Олександр Гладун в інтерв'ю Главреду зазначав, що шанси на повернення біженців залежать від тривалості війни.

"Загальна ситуація у світі така, що чим довше триває війна, тим менше людей повертаються до своєї країни. За даними різних обстежень, приблизно від 25 до 50% людей планує залишитись за кордоном", - наголосив фахівець.

За словами експерта, остаточне рішення люди ухвалюватимуть після завершення бойових дій, порівнюючи, що мають удома і за кордоном.

"Тоді люди почнуть, як я кажу, рахувати: що в них є в Україні і що вони вже мають за кордоном. Чи є у них, чи зруйновано житло в Україні. Якщо вони повернуться - які перспективи з працевлаштуванням", - пояснив Гладун.

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Як повідомляв Главред, ще у травні чеське МВС виступило з ініціативою посилити умови тимчасового захисту. Відомство запропонувало вимагати від українців підтвердження активності - офіційної роботи, бізнесу або реєстрації в службі зайнятості. Тоді ж ішлося про виняток для дітей, студентів і пенсіонерів.

Згодом жорсткішу позицію щодо біженців озвучив спікер чеського парламенту. Томіо Окамура в ефірі Prima TV виступив за скасування тимчасового захисту для громадян України. Лідер партії SPD заявив, що українців у країні занадто багато.

Водночас на рівні Євросоюзу тимчасовий захист для українців зберігається. Рада ЄС продовжила дію механізму до 4 березня 2028 року, запровадивши додаткову умову для нових заявників. Рішення набуло чинності 5 серпня 2026 року.

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