Полковник ЗСУ у відставці Дмитро Кащенко вважає, що радіоактивні матеріали з Чорнобиля могли б спричинити тривале зараження російських міст.

https://glavred.net/war/ukraine-est-chem-otvetit-na-vozmozhnyy-yadernyy-udar-rf-polkovnik-vsu-raskryl-detali-10816508.html Посилання скопійоване

Полковник ЗСУ допустив використання чорнобильських матеріалів проти РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви:

відео дня

Ядерної зброї в Україні немає, але засоби відповіді є

Радіоактивне зараження Москви чи Ленінграда було б тривалим

Такий сценарій потребує інших підходів, ніж звичайні боєприпаси

Україна, попри відсутність власної ядерної зброї, має потенційні засоби, щоб відповісти Росії на можливе застосування ядерного озброєння. Таку думку в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій висловив Герой України, полковник ЗСУ у відставці Дмитро Кащенко.

На думку військового, ключовий ресурс - радіоактивні речовини, які зберігаються на території Чорнобильської зони. Він вважає, що вони потенційно здатні спричинити тривале радіоактивне забруднення на території противника.

Сценарій удару у відповідь

Полковник описав, як міг би виглядати такий крок і по яких цілях його можна було б завдати.

"Якщо ми оте, що в нас у Чорнобилі лежить умовно, на FP-1, FP-2 причепимо і туди їм закинемо, в якийсь Ленінград чи в якусь Москву. Там зараження буде просто лютєйше, і воно ж буде в довгостроковій перспективі так довго грати, що ой ну його", - сказав Кащенко.

Окремо військовий наголосив, що в розпорядженні України є ресурси, які умовно можна було б задіяти у відповідь на ядерну атаку з боку Росії. Наслідки такого сценарію, за його оцінкою, відчувалися б упродовж тривалого часу.

Застереження Кащенка

Водночас Кащенко визнав, що не є фахівцем у галузі ядерної фізики. Він розуміє, що використання таких матеріалів потребує принципово інших підходів, ніж застосування звичайних боєприпасів.

Чи може РФ вдарити ядерною зброєю по Україні

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що країна-агресор Росія не застосує ядерно зброю проти України.

На його думку, якби Росія була готова застосувати ядерну зброю, вона б почала саме з неї.

"Удар ядерною зброєю по Києву у 2022 році створив би надзвичайно серйозну проблему для України. І зараз росіяни точно не будуть бавитися ядерною зброєю з однієї простої причини: у нас з’явилися засоби ураження, які можуть створити на європейській частині Росії набагато більші проблеми, ніж удар тактичною ядерною зброєю по нашій території", - наголосив він.

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, будівництво бункерів для диктатора Володимира Путіна по всій Росії перетворилося на схему збагачення для тих, хто їх зводить, а ядерні погрози Кремля залишаються передусім інструментом залякування. Про це заявила оперна співачка, громадська діячка, ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова

Раніше Росія письмово пригрозила НАТО застосуванням ядерної зброї у разі, якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область від решти території РФ.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі прямої загрози територіям Альянсу немає, а ядерні погрози Росії на тлі ситуації навколо Калінінграда він не сприймає як ознаку підготовки до ядерної ескалації.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан говорив, що Росія може вдатися до застосування ядерної зброї проти України, якщо ситуація у війні стане для Кремля критичною і Москва опиниться у безвихідному становищі.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред