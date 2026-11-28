Постраждала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара". У резервуарному парку спалахнула пожежа.

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Сили оборони завдали удару по об’єктах РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Знищено лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара"

Завдано удару по важливому вузлу російської нафтової галузі

Атаковано Новошахтинський НПЗ у Ростовській області

У ніч на 28 листопада Сили оборони України завдали ударів по трьох об’єктах нафтової галузі РФ, задіяних у забезпеченні російської збройної агресії проти України.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у районі населеного пункту Просвіт Самарської області уражена лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара". У резервуарному парку спалахнула пожежа.

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Зазначається, що це один із ключових вузлів "Транснефті", де формується експортна суміш Urals. Через цю ЛПДС проходить до половини російського нафтового експорту.

Крім того, уражено ще один важливий вузол російської нафтової галузі - лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Нурліно" у Башкортостані, РФ. У Генштабі повідомили, що об’єкт розташований на відстані понад 1200 кілометрів від українського кордону і також працює в системі магістральних нафтопроводів "Транснефти", забезпечуючи перекачування значних обсягів російської нафти по ключових магістралях.

Також постраждав Новошахтинський НПЗ у Ростовській області - завод, здатний переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. У районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються.

За результатами попередніх оглядів підтверджено знищення резервуара РВС-20000 на ЛВДС "Самара" 13 листопада, а також знищення п’яти вертикальних резервуарів і пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 на Куйбишевському НПЗ у Самарі 25 листопада.

/ Генштаб

Удари по цілях РФ - важливі деталі

Українські Сили оборони 26 листопада та в ніч на 27 листопада провели серію атак на російські військові об’єкти.Під ударами опинилися системи протиповітряної оборони, командні пункти та об’єкти логістичної інфраструктури окупаційних військ.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в районі тимчасово захопленого населеного пункту Курошани в Запорізькій області українські військові знищили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Це найсучасніша версія цієї системи ППО, яку російські війська використовують для захисту своїх підрозділів на південному напрямку.

/ Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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