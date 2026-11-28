Санкційні заходи передбачають два окремі пакети обмежень, до яких загалом увійшли 81 фізична особа та 67 компаній.

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Зеленський розширив санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: соцмережі В. Зеленського, Pexels

Коротко:

До першого списку включили 44 громадян Росії та 31 компанію

Другий санкційний пакет охоплює 37 громадян РФ та 36 компаній

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення нових санкцій проти російських розробників безпілотників, роботизованих комплексів та підприємств, що постачають комплектуючі для військово-промислового комплексу РФ. Обмеження також торкнулися військового полігону "Капустін Яр", звідки Росія запускає балістичні ракети "Орешник". Про це повідомив Офіс президента України.

Санкційні заходи передбачають два окремі пакети обмежень, до яких загалом увійшли 81 фізична особа та 67 компаній. Відповідні рішення закріплені указами № 1145/2026 та № 1146/2026.

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До першого списку включили 44 громадян Росії та 31 компанію. Йдеться про постачальників сировини, електронних компонентів, високоточного обладнання та інструментів для російських військових підприємств, а також організації, що займаються підготовкою операторів бойових безпілотників.

Зокрема, під санкції потрапило підприємство "Сапсан", яке постачає безпілотники російським окупаційним військам і співпрацює з центром розробки дронів типу "Шахед" та компонентів для ракет "Іскандер". Також обмеження торкнулися компанії "Мавітех", яка, обходячи санкції, імпортує комплектуючі з Китаю, та заводу "Сигнал", що випускає розвідувальні безпілотники.

В Офісі президента зазначили, що деякі з цих підприємств уже перебувають під санкціями США, Євросоюзу та Швейцарії. Україна має намір домагатися поширення обмежень партнерів на всі компанії з нового списку.

Другий санкційний пакет охоплює 37 громадян РФ та 36 компаній, які безпосередньо займаються виробництвом озброєння та військової продукції для російської армії.

Серед них - військова частина № 15644, яка відповідає за роботу полігону "Капустін Яр". Саме з цього об’єкта Росія здійснює запуски балістичних ракет "Орешник".

Крім того, обмеження введено проти заводу "Агрегат", який випускає вертольоти, літаки та комплектуючі для винищувачів Су-34. До списку також потрапили виробник безпілотників і центр підготовки операторів "Россі", який здатний випускати до 150 систем щомісяця, а також компанія "Новий рубіж" – один із ключових розробників наземних роботизованих платформ для російської армії.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що всі підприємства, включені до списків, прямо чи опосередковано забезпечують російську армію озброєнням і технологіями.

"Кожне підприємство з цього списку допомагає виробляти зброю проти українців, від "шахідів" до наземних роботів. Наша відповідь – позбавити їх компонентів і доступу до міжнародних ринків. Це також сигнал нашим партнерам: ці компанії працюють на ВПК Росії й обходять санкції", – підкреслив він.

Власюк також закликав міжнародних партнерів України включити зазначені підприємства, їх засновників та керівників до власних санкційних списків.

Чому бізнес-угоди не змусять Путіна піти на мир?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що Трамп після безуспішних спроб чинити тиск на Росію перейшов до торгу, але це лише зміцнює позицію Кремля.

"Видно, що позиція Путіна його дратує. Водночас він не може швидко її змінити, тому починає торгуватися. Путін бачить, що Трамп торгується, і підвищує ставки. Це класика бізнес-переговорів", - зазначив експерт.

Схожу оцінку дає колишній старший директор з питань Росії Ради національної безпеки США за адміністрації Байдена Ерік Грін. У коментарі The New York Times він пояснив, чому економічні стимули можуть спрацьовувати на оточення Путіна, але не на нього самого.

"Це не змусить його йти на компроміси щодо України. Це може бути правдою стосовно олігархів, але не стосовно Путіна, у якого інші критерії", - заявив Грін.

Санкції України проти РФ - деталі

Як писав Главред, наприкінці жовтня Володимир Зеленський підписав укази про введення нових санкцій проти Росії. Обмеження торкнулися 10 компаній і 19 громадян РФ, пов’язаних із розробкою супутникової системи зв’язку "Рассвет", а також 39 морських суден, задіяних в експорті російської нафти та нафтопродуктів.

У вересні представники Європейського Союзу домовилися продовжити на три роки дію санкцій проти Росії, які поширюються на 3 000 фізичних та юридичних осіб. Однак із санкційного списку виключили двох російських олігархів.

Раніше Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти десяти осіб. До санкційного списку потрапила колишня речниця глави держави Юлія Мендель, а також дев’ять громадян Росії.

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