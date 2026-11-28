Знищено навчально-тренувальну базу для підготовки пілотів противника, місця дислокації особового складу та зберігання безпілотників.

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Завдано удару по базі підрозділу РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Знищено пункт постійної дислокації підрозділу БПЛА "Рубікон"

В результаті знищено та поранено десятки окупантів РФ

Сили оборони України завдали удару по пункту постійної дислокації підрозділу випробувального центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон" російської армії у тимчасово окупованому місті Бердянську Запорізької області.

У результаті успішного удару знищено та поранено десятки окупантів, повідомляється у Telegram-каналі угруповання військ "Південь".

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"За наявними розвідувальними даними, знищено навчально-тренувальну базу для підготовки пілотів противника, місця дислокації особового складу та зберігання безпілотників. Також підтверджено ураження представників керівного складу підрозділу. Попередньо, втрати противника можуть становити понад 30 загиблих і до 70 поранених", – йдеться в повідомленні.

За повідомленнями очевидців, після удару в районі цілі неодноразово вибухали боєприпаси.

"Значну кількість російських військових доставили до місцевої лікарні. Тіла загиблих, за наявною інформацією, вивезли до Маріуполя", – повідомили в ГВ "Південь".

Потужні удари по цілях РФ – що відомо

У ніч на 28 листопада українські Сили оборони атакували три об’єкти російської нафтової інфраструктури, які використовуються для забезпечення військової агресії РФ проти України.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, одним із уражених об’єктів стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара", розташована поблизу населеного пункту Просвіт у Самарській області. У результаті удару на території резервуарного парку спалахнула пожежа.

/ Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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