Провал під Вугледаром деморалізував росіян, вони не вірять у здатність почати новий наступ - ISW

У найближчі кілька тижнів російські окупанти готуються посилити свої атаки на сході України. При цьому в армії РФ немає ресурсів, необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що російські військові блогери деморалізовані перспективами Кремля здійснити великий наступ і звинувачують чиновників адміністрації президента РФ у створенні недосяжних очікувань.
"Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні приступити до рішучої наступальної операції", - йдеться у звіті.
Як вказують в ISW, один з наближених до Кремля військових блогерів стверджував, що росіянам не вдалося швидко просунутися в перші дні свого наступу, щоби захопити Вугледар, і що вони втратили ініціативу через швидке перекидання українськими силами резервів в цей район.
"Мілблогер відреагував на вірусні кадри, на яких ЗСУ знищують безладну колону російських механізованих військ в районі Вугледара, припустивши, що наступ там завершився", - зазначають аналітики.
Ситуація під Угледаром
Заступник мера Вугледара Максим Вербовський 3 лютого розповів, що окупанти Росії здійснили спроби штурму Вугледара. Ворог обстрілює місто з артилерії, Градів і вертольотів. Тоді, за його словами, загарбники просунулися в селища поблизу міста і прагнули його оточити.
Сили спеціальних операцій та 72-ї окремої механізованої бригади влаштували засідку в тилу ворога на Вугледарському напрямку. У засідку потрапили російські військові 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока.
11 лютого в Інституті вивчення війни повідомили, що морські піхотинці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів Росії зазнали розгрому від сил оборони України під Вугледаром Донецької області через неефективну тактику та наявність у підрозділі великої кількості мобілізованих.
У боях під Вугледаром в результаті лише одного бою вони втратили 30 одиниць техніки і сотні військових. Під Авдіївкою були ліквідовані дві штурмові піхотні групи.
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