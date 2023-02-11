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ЗСУ розтрощили війська РФ під Вугледаром: в ISW назвали причину великих втрат морпіхів ворога

11 лютого 2023, 14:10
Окупаційні війська Росії активно намагаються наступати в районі Вугледара, міста та його околицях, але ЗСУ рішуче відбивають ворожі атаки.
Втрати військ РФ під Вугледаром
Морська піхота 155-ї бригади військ РФ зазнала великих втрат під Вугледаром через свою тактику і велику кількість мобілізованих - ISW / скріншот соцмережі

Морські піхотинці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів Росії зазнали розгрому від сил оборони України під Вугледаром Донецької області через неефективну тактику і наявність в підрозділі великої кількості мобілізованих. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що кадри провального штурму російськими військами позицій ЗСУ під Вугледаром призвели до серйозного резонансу в середовищі військових блогерів-пропагандистів РФ.

Зокрема, так звані "воєнкори"-прихильники окупації України стали критикувати військове керівництво окупаційних військ, акцентуючи увагу на тому, що помилки командирів призводять до великих втрат.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, кадри розгрому окупантів в районі Вугледара демонструють - ворог використовує вкрай неефективну тактику ведення бою. Ситуація свідчить про те, що, швидше за все, 155-та бригада включає велику кількість ненавчених мобілізованих військових.

Як відомо, армія РФ останнім часом намагається атакувати в районі Вугледара, самого міста і його околиць. Місцевість утримують воїни 72-ї ОМБр та інших підрозділів ЗСУ. Вони завдають окупантам суттєвих втрат.

Засідка від ЗСУ для військ РФ під Вугледаром

Заступник мера Вугледара Максим Вербовський 3 лютого розповів, що окупанти Росії здійснили спроби штурму Вугледара. Ворог обстрілює місто з артилерії, градів і вертольотів. Тоді, за його словами, загарбники просунулися до селищ поблизу міста і прагнули його оточити.

Сили спеціальних операцій та 72-ї окремої механізованої бригади влаштували засідку в тилу ворога на Вугледарському напрямку. У засідку потрапили російські військові 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока.

"Спільна операція ССО України і 72 ОМБр пройшла без втрат з нашого боку і зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку", - повідомили в ССО 3 лютого.

Журналісти The Moscow Times відзначили, що російські окупанти зазнали поразок під Вугледаром та Авдіївкою вже після того, як замість Суровікіна командувачем військ РФ в Україні став Герасимов. У боях під Вугледаром загарбники тільки в одному бою втратили 30 одиниць техніки сотні військових. Під Авдіївкою ліквідували дві штурмові піхотні групи.

Дивіться відео Главред - Карась пояснив, чому війська РФ можуть наступати тільки на Донбасі

Наступ Росії:

ЗСУ Вугледар війська Росії війна на Донбасі війна Росії та України
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