Під Вугледаром ЗСУ розбили елітну бригаду морської піхоти РФ - Politico

На Вугледарському напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки.

155 бригада морської піхоти розбита включно з командним складом / скріншот відео

У боях під Вугледаром захисники України повністю розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока. Вона була розбита включно з командним складом, пише американське видання Politico.

"155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз - після Ірпеня та Бучі, другий раз - після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром", - розповів представник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

За його словами, на цьому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.

До слова, 155-та бригада вже зазнавала нищівної поразки на сході України ще у листопаді 2022 року під Павлівкою.

Ситуація під Угледаром

Заступник мера Вугледара Максим Вербовський 3 лютого розповів, що окупанти Росії здійснили спроби штурму Вугледара. Ворог обстрілює місто з артилерії, Градів і вертольотів. Тоді, за його словами, загарбники просунулися в селища поблизу міста і прагнули його оточити.

Сили спеціальних операцій та 72-ї окремої механізованої бригади влаштували засідку в тилу ворога на Вугледарському напрямку. У засідку потрапили російські військові 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока.

11 лютого в Інституті вивчення війни повідомили, що морські піхотинці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів Росії зазнали розгрому від сил оборони України під Вугледаром Донецької області через неефективну тактику та наявність у підрозділі великої кількості мобілізованих.

У боях під Вугледаром в результаті лише одного бою вони втратили 30 одиниць техніки і сотні військових. Під Авдіївкою були ліквідовані дві штурмові піхотні групи.

За даними Інституту вивчення війни, провал під Вугледаром деморалізував росіян, вони не вірять у здатність розпочати новий наступ.

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