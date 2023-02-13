glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під Вугледаром ЗСУ розбили елітну бригаду морської піхоти РФ - Politico

13 лютого 2023, 06:47
На Вугледарському напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки.

Бої під Угледаром
155 бригада морської піхоти розбита включно з командним складом / скріншот відео

У боях під Вугледаром захисники України повністю розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока. Вона була розбита включно з командним складом, пише американське видання Politico.

"155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз - після Ірпеня та Бучі, другий раз - після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром", - розповів представник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

За його словами, на цьому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.

До слова, 155-та бригада вже зазнавала нищівної поразки на сході України ще у листопаді 2022 року під Павлівкою.

Ситуація під Угледаром

Заступник мера Вугледара Максим Вербовський 3 лютого розповів, що окупанти Росії здійснили спроби штурму Вугледара. Ворог обстрілює місто з артилерії, Градів і вертольотів. Тоді, за його словами, загарбники просунулися в селища поблизу міста і прагнули його оточити.

Сили спеціальних операцій та 72-ї окремої механізованої бригади влаштували засідку в тилу ворога на Вугледарському напрямку. У засідку потрапили російські військові 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока.

11 лютого в Інституті вивчення війни повідомили, що морські піхотинці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів Росії зазнали розгрому від сил оборони України під Вугледаром Донецької області через неефективну тактику та наявність у підрозділі великої кількості мобілізованих.

У боях під Вугледаром в результаті лише одного бою вони втратили 30 одиниць техніки і сотні військових. Під Авдіївкою були ліквідовані дві штурмові піхотні групи.

За даними Інституту вивчення війни, провал під Вугледаром деморалізував росіян, вони не вірять у здатність розпочати новий наступ.

Інші новини:

війна в Україні Вугледар новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:28

Пропаганда зламалася: путінський політолог заявив про провал "СВО"

06:47

Під Вугледаром ЗСУ розбили елітну бригаду морської піхоти РФ - Politico

06:20

Що впливає на темпи постачання західних танків УкраїніПогляд

05:00

Як швидко обробити скумбрію на філе: проста хитрість на замітку господинямВідео

04:10

У березні Україну чекає сувора зима: синоптик розповіла про погоду навесніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:20

"Можуть піти на все": експерт про можливу висадку десанту для нападу на ОдесуВідео

02:33

Пінк похвалилася засмаглими сідничками в яскраво-червоному купальнику "Рятувальників Малібу"

02:03

"Та вас ненавидить весь світ": Волочковій і Джигурді дісталося за підтримку війниВідео

01:33

Буде як новий: як очистити б'ютіблендер в мікрохвильовціВідео

Реклама
00:58

До сковороди нічого не прилипне: бомбічний фокус від досвідчених господарокВідео

00:51

Що робили 13 лютого, щоб в будинку весь рік щастя було: прикмети і заборониВідео

00:16

Потужна "бавовна" У Маріуполі: у Мережі повідомляють про підрив окупантів разом зі складом боєприпасівВідео

12 лютого, неділя
23:32

"Чи живий диктатор": чому Путіну важливо "відгуляти" 24 лютого - експертВідео

23:08

"Доведеться звикати": Ігнат розповів про підлу тактику РФ, яка тероризує Україну "шахедами"Відео

22:39

"Відступаєш - розстріл": вагнерівець розповів про шалені втрати окупантівВідео

21:48

"Це не вирішальна перемога": Зеленський про ситуацію в енергосистемі після ракетного ударуВідео

21:47

Євробачення-2023: букмекери назвали ймовірність, з якою Україна переможе на конкурсі

21:41

Фінляндія поки не хоче передавати танки Leopard Україні: прем'єр-міністерка розповіла, у чому причинаВідео

21:04

"Я не хочу жити в країні, де люди виживають": українська акторка "вилаяла" місцевий бізнес

20:33

"Почався самий фатальний період": астролог назвала міста України, звідки треба їхати до літаВідео

Реклама
20:31

У тісто для оладок бабусі спеціально додавали 2 інгредієнта: будуть пишними завжди - рецептВідео

20:30

Подоляк розповів, які дії ЗСУ можуть призвести до фіналізації війни з РосієюВідео

20:16

"Коротше, все погано": окупант розповів, що в лютому будуть вирішальні боїВідео

19:42

"Як смієте вимагати": Мельник жорстко розкритикував Німеччину через відмову передавати винищувачіВідео

19:21

"Починаєш обирати місце де тепліше і краще годують": Ксенія Собчак отримала паспорт Ізраїлю

19:20

Ефект плацебо для суїцидників, або Як росіяни готуються до зустрічі з "Леопардами"Погляд

19:19

"ЗСУ виснажують ворога": Череватий розповів про важкі бої на сході та шалені втрати окупантівВідео

19:18

"Нахабна" дочка пішла поперек волі Єлизавети IIВідео

18:33

"Росія лусне, як стиглий херсонський кавун": Данілов розкрив сценарій неминучого розпаду РФВідео

18:19

Чому 14 лютого ніколи не виносили сміття: прикмети і що не можна робитиВідео

17:52

"Не може з'явитися на людях": Дьомін про важку хворобу українського секс-символа ВинникаВідео

17:38

Українцям почали платити 6 тисяч гривень від чеської організації: де отримати допомогуВідео

17:06

Пакистан відправив Україні 10 000 снарядів для РСЗВ Град - The Economic TimesВідео

16:44

Коли підводить зір та здають нерви: 3 легких способи всунути нитку в голку

16:43

"Вони готуються": нова хвиля мобілізації ще більше виснажить РФ - СкібіцькийВідео

16:33

"У мене не все, як у людей": Даша Астаф'єва відверто розповіла про нового коханого

16:24

Гороскоп Таро на 14 лютого 2023: Терезам - пристрастний роман, Левам - неземне щастя, Ракам - зміниВідео

16:11

"Ми заберемо Адесу, Харків і Київ": Кадиров зібрався йти до Польщі і знищувати українцівВідео

16:10

"Намагалися йти колоною техніки": ЗСУ розгромили окупантів на Донбасі, росіяни відступилиВідео

16:09

Фейгін поділився прогнозом, чи дадуть Україні 24 лютого "подарунки" у вигляді винищувачівВідео

Реклама
15:49

Зірка Сватів отримала струс мозку та перелом носа - з'явилися фото без ретуші

15:16

"Підписав контракт з іншими": син Соловйова "відмовився" воювати за РФ і шокував своїм виглядомВідео

15:07

ЗСУ в пух і прах рознесли колону російських військ в Запорізькій областіВідео

14:56

Сардини і коротка стрижка: що потрібно і не потрібно робити, щоб нігті росли швидшеВідео

14:40

У Росії зібралися посіяти хаос у Британії через війну в Україні - the Sun

14:30

Грандіозне повернення Світу навиворіт: на 1+1 покажуть новий сезон про Колумбію, який зняли до війниВідео

14:26

Як повернути вогник у відносинах: сім сексуальних способівВідео

14:16

Столтенберг не хоче продовжувати термін повноважень генсека НАТО - ЗМІ

14:15

Помер видатний український льотчик Олег КоршуновВідео

13:59

Ляпісу Трубецькому скасували концерт у СербіїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти