Путін може виграти війну проти України, якщо Захід терміново не поставить Києву зброю - Дуда

У Росії немає сучасної військової інфраструктури, але є люди, сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Анджей Дуда назвав умову, за якої РФ може виграти війну / president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що країна-агресор Росія може виграти війну проти України, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву. Про це польський лідер заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого опублікований на сайті президента Польщі.

"Так, можуть (росіяни виграти війну, - ред.), якщо Україна не отримає допомогу дуже терміново. У них немає сучасної військової інфраструктури, але є люди!",- заявив Дуда.

"Якщо в найближчі тижні ми не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться", - додав польський президент.

Як повідомляв Главред, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передача Україні винищувачів F-16 буде "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко ухвалити". За його словами, зараз в розпорядженні ВПС Польщі є менш як 50 таких літаків і для передачі їх Україні потрібно "значно більше".

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що для того, щоб зупинитися на прогнозах головного розвідника України генерала Буданова про літо 2023 року, потрібно успішно провести операцію з розгрому 200-тисячного угруповання російських військ, яке зібрали в РФ для відновлення наступу.

Політолог Джордж Фрідман вважає, що найближчим часом на фронті в Україні почнуться запеклі бойові дії. Ситуація буде вкрай важкою. Війна в Україні наближається до кульмінації та скоро відбудеться новий небезпечний перелом.

11 лютого експерт Владислав Селезньов заявив, що Росія не почала одномоментного масштабного наступу, але зараз він відбувається на п'яти напрямках українського фронту. Цей напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку.

Інші новини: