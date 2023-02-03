Окупанти хочуть оточити місто: влада розповіла про складну ситуацію у Вугледарі

Російські окупанти знищують місто. Там пошкоджені 100% будинків і зруйнована вся інфраструктура.

Росіяни хочуть оточити Вугледар / Колаж фото Міноборони РФ, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти намагаються штурмувати Вугледар у Донецькій області. Ворог просунувся в селища, які знаходяться поблизу міста. Росіяни хочуть оточити Вугледар з двох сторін. Про це заявив заступник мера міста Максим Вербовський, повідомляє Суспільне.

Ситуація в місті дуже важка, але її вдалося стабілізувати. Однак ворог просто знищує місто повністю.

"З 21 числа почалася контратака ворога. Протягом восьми діб місто було під щільним вогнем з артилерії, Градів і вертольотів. Місто зруйноване. Пошкоджено 100% будинків, вся інфраструктура міста також зруйнована ... Зараз ситуація стабілізована, але важкувата. Бої тривають щодня. Все під контролем Збройних сил України. У місто їм ще йти кілометри два, це щоб вийти хоча б на околиці міста", - сказав Вербовський.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів

Як зазначив речник Сил оборони на східному напрямку полковник Сергій Череватий, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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