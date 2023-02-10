Війська РФ під керівництвом Герасимова зазнали розгрому від ЗСУ під Авдіївкою та Вугледаром - ЗМІ

В результаті тільки одного бою під Вугледаром окупанти Росії втратили 30 одиниць техніки і сотні військових, розповіли російські пропагандистські пабліки.

Війська Росії не змогли добитися прориву на Донбасі після призначення Герасимова / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ, Вікіпедія

Окупаційний війська Росії під командуванням генерала Валерія Герасимова зазнали великих поразок у Донецькій області. У боях під Вугледаром в результаті тільки одного бою вони втратили 30 одиниць техніки і сотні військових. Під Авдіївкою були ліквідовані дві штурмові піхотні групи.

Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на Telegram-канали пропагандистів, російські військові підрозділи під командуванням Герасимова, який раніше змінив на цій посаді Суровікіна, зазнали розгрому з боку ЗСУ під Авдіївкою і Вугледаром.

Вказано, що наступ загарбників під Вугледаром розпочався наприкінці січня, проте він швидко призупинився. Лише за один бій ворог втратив 30 одиниць техніки та сотні своїх військових.

В одному з каналів, наближених до бойовиків ПВК Вагнера, розповіли, що війська РФ виявилися нездатними провести планування операції з окупації міста. Штаби відчувають проблеми в управлінні військами і веденням бойових дій.

Зокрема, під Вугледаром зазнала втрат 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Українські війська розгромили окупантів під Павлівкою. Російські морські піхотинці після цього написали відкритого листа губернатору Приморського краю. Вони скаржилися на своє командування і величезні втрати.

Терорист Стрєлков-Гіркін повідомляв про ліквідацію двох штурмових піхотних груп окупантів під Авдіївкою. Генералів РФ він назвав "повними кретинами".

"Не прикрите з повітря і силами РЕБ висунення танкових і моторизованих колон вузькими дорогами уздовж рідкісних лісопосадок по ідеально рівній місцевості (оскільки сторонами — мінні поля) закінчилося розгромом", - зазначав бойовик і підкреслював, що на цьому завершився "наступ російської армії на всьому Донецькому фронті".

Війна Росії проти України на Донбасі

Експерти американського Інституту вивчення війни раніше заявили, що окупанти РФ перехопили ініціативу в Луганській області і почали там свій наступ. Вони зафіксували посилення атак росіян уздовж лінії Сватове-Кремінна. Також ворог атакував оборонні рубежі сил оборони України та незначно просунувся вздовж адмінкордону Луганської та Харківської областей.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пізніше повідомив, що в регіоні почалося певне загострення. Фактично йдеться про частину масштабного наступу, який планували загарбники. Ворожі війська акцентували свої зусилля на Кремінському напрямку.

Також Сергій Гайдай розповів, що окупанти атакують на Кремінському напрямку, проте ЗСУ утримують ситуацію. За словами чиновника, російські війська ставлять перед собою завдання дійти до Лиману Донецької області.

Дивіться відео Главред - ЗСУ стримують наступ Росії на Донбасі

Наступ Росії: