"Путін не може сказати: "Ми досягли цілей, я закінчив війну"": у РФ не вийде захопити Донбас – Жданов

Навіть якщо диктатор РФ збере броньований кулак, прорве українську оборону і захопить Донбас, ЗСУ підуть у контрнаступ.

РФ не зможе захопити Донбас, впевнений військовий експерт Олег Жданов/ сайт Кремля, Главред

Є дуже мала ймовірність того, що російський диктатор Володимир Путін зможе захопити Донбас.

Країна-агресорка РФ не може в одну мить піти у масштабний наступ, тому вони наступають повільно і розтягують його у часі, поступово нарощуючи зусилля. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у на своєму YouTube-каналі.

"Тому (в українських військових – ред.) є всі шанси утримати Донбас. І навіть, якщо припустити, що Путін зібрав якийсь броньований кулак, стягнув всі танки на один напрямок і прорвав нашу оборону, захопив Донецьку область і сказав, що на цьому війна закінчилася... Кому він сказав? Виборцям своїм? Ми ж війну не закінчили", – зазначає Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Експерт наголошує, що українські військові підуть у контрнаступ, як тільки окупанти послаблять свій натиск. Тому Путін не може просто захопити Донбас і сказати, мовляв, він "закінчив війну".

"Думка Путіна нічого не вирішує, війна це двосторонній процес. Не можна просто сказати: "Ми досягли цілей, я закінчив війну". Друга сторона тоді заявляє, що тепер ми досягаємо своїх цілей, ми не збираємося на цьому закінчувати війну", – наголосив Жданов.

Новий масштабний наступ РФ

Ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів зазначає, що російські загарбники уже почали новий наступ в Україні, він триває більше тижня. Попри очікування наступу великих масштабів, країна-агресорка спромоглася лише посилити атаки у кількох місцях на Донбасі.

Нагадаємо, морські піхотинці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів Росії зазнали розгрому від сил оборони України під Вугледаром Донецької області через неефективну тактику і наявність в підрозділі великої кількості мобілізованих.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що Росія не почала одномоментний масштабний наступ, але зараз наступ йде на п'яти напрямках українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку. За його словами, це – лише перший етап масштабного наступу РФ, розвідка боєм.

Вас також може зацікавити: