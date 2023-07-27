Ракети летіли одна за одною: важливі подробиці ракетного удару по Хмельниччині

Росія атакувала ракетами аеродром у Старокостянтинові. Там є пошкодження.

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РФ атакувала Хмельницьку область ракетами Кинджал / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Російські окупанти атакували Хмельницьку область аеробалістичними ракетами "Кинджал". Внаслідок атаки пошкоджено аеродром у Старокостянтинові. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

Окупанти намагалися атакувати свою "ціль" з південно-східного напрямку та півночі. Ворог намагався заплутати українців, ракети постійно змінювали напрямок.

"Окрім ракет, які летіли одна за одною з південно-східного напрямку і направлялися спершу нібито в Харківську, потім в Дніпропетровську і далі вже пішли на південь, звідти на захід і далі на Хмельницьку область, а саме Старокостянтинів. Водночас ворог вирішив завдати удару ще й з півночі - з літаків МіГ-31К ракетами "Кинджал", - розповів Ігнат.

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У Повітряних силах вирішили поки залишити в таємниці, які саме пошкодження виявили на території аеродрому внаслідок ракетної атаки.

"Там є певні пошкодження, про які ми, звісно, повідомляти не будемо, але ворог таки застосував ті чотири "Кинджали" і їх було видно", - каже Ігнат.

Ракетний удар по Хмельницькій області

26 липня стало відомо про те, що Росія атакувала Україну ракетами. На Хмельниччині близько 19:20 прогриміли вибухи. Місцева влада інформувала громадян про роботу ППО.

"Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області.Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", - йшлося у повідомленні Хмельницької ОВА.

Згодом у Повітряних силах підтвердили, що окупанти били по Хмельниччині. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що метою масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Зранку 27 липня стало відомо про те, що на Хмельниччині гриміли вибухи знову. РФ атакувала область ракетами. Уламки збитих ракет впали на території приватного будинку в Старокостянтинівській громаді.

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