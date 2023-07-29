РФ готує потужну атаку: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару

Для майбутніх ракетних атак РФ може застосовувати нову тактику, не виключила Наталія Гуменюк.

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Окупанти готують новий ракетний удар / Колаж: Главред, Фото: Суспільне, Міноборони РФ

Для захисту Одеської області від нових атак РФ Збройні сили України вжили заходів, які забезпечать максимальну роботу та ефективність протиповітряної оборони.

Про це заявила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зрозуміло, що небезпека, яку несе Росія, зокрема, в бік портової інфраструктури за останні періоди була проаналізована і вжиті заходи для забезпечення максимальної роботи протиповітряної оборони і максимальної ефективності", — сказала вона.

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Прес-секретар Сил оборони півдня України висловила сподівання на ефективність вжитих заходів, але попередила, що країна-агресор РФ може готуватися до наступних атак.

"Спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що вони готуються до наступних атак", — зазначила вона.

Гуменюк додала, що для майбутніх атак РФ може застосовувати нову тактику.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетні удари РФ

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 28 липня, у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Російські окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі. Пошкодження отримали і адміністративна будівля.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти потрапили в багатоповерхівку і будівлю СБУ.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Київ дронами "Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Всі ворожі безпілотники вдалося збити.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram. Зазначається, що російські загарбники запускали дрони з південного напрямку.

Раніше російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих - від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

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