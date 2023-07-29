РФ готує потужну атаку: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару

Для захисту Одеської області від нових атак РФ Збройні сили України вжили заходів, які забезпечать максимальну роботу та ефективність протиповітряної оборони.
Про це заявила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.
"Зрозуміло, що небезпека, яку несе Росія, зокрема, в бік портової інфраструктури за останні періоди була проаналізована і вжиті заходи для забезпечення максимальної роботи протиповітряної оборони і максимальної ефективності", — сказала вона.
Прес-секретар Сил оборони півдня України висловила сподівання на ефективність вжитих заходів, але попередила, що країна-агресор РФ може готуватися до наступних атак.
"Спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що вони готуються до наступних атак", — зазначила вона.
Гуменюк додала, що для майбутніх атак РФ може застосовувати нову тактику.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Ракетні удари РФ
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 28 липня, у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Російські окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі. Пошкодження отримали і адміністративна будівля.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти потрапили в багатоповерхівку і будівлю СБУ.
Нагадаємо, російські окупанти атакували Київ дронами "Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Всі ворожі безпілотники вдалося збити.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram. Зазначається, що російські загарбники запускали дрони з південного напрямку.
Раніше російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих - від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.
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