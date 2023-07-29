У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи: РФ атакувала місто балістикою

Повідомляється, що 29 липня в Запоріжжі прогриміло два дуже сильних вибухи.

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У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН , topcor.ru

У Запоріжжі прогриміли дуже сильні вибухи. У регіоні оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Про повітряну тривогу повідомили у Telegram-каналі голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

У мережі повідомляють, що 29 липня під час тривоги прогриміло відразу мінімум два потужних вибухи.

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У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

У Повітряних силах України попереджали про загрозу удару російською балістичною зброєю.

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

У мережі повідомляють, що по Запоріжжю російські окупанти могли вдарити Іскандером.

Ракетний удар РФ по Дніпру

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 28 липня, у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.

Російські окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі. Пошкодження отримали і адміністративна будівля.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти потрапили в багатоповерхівку і будівлю СБУ.

За словами мера Бориса Філатова, російські окупанти потрапили ракетами "Іскандер" в порожню будівлю СБУ і заодно в житловий будинок поруч, в якому не було мешканців, тому що це була "друга черга" під продаж.

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