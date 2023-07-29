У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи: РФ атакувала місто балістикою

У Запоріжжі прогриміли дуже сильні вибухи. У регіоні оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Про повітряну тривогу повідомили у Telegram-каналі голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
У мережі повідомляють, що 29 липня під час тривоги прогриміло відразу мінімум два потужних вибухи.
У Повітряних силах України попереджали про загрозу удару російською балістичною зброєю.
У мережі повідомляють, що по Запоріжжю російські окупанти могли вдарити Іскандером.
Ракетний удар РФ по Дніпру
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 28 липня, у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.
Російські окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі. Пошкодження отримали і адміністративна будівля.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти потрапили в багатоповерхівку і будівлю СБУ.
За словами мера Бориса Філатова, російські окупанти потрапили ракетами "Іскандер" в порожню будівлю СБУ і заодно в житловий будинок поруч, в якому не було мешканців, тому що це була "друга черга" під продаж.
Більше новин: