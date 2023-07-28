У Дніпрі і Запоріжжі прогриміли вибухи: є влучання в багатоповерхівку і будівлю СБУ

Вибухи в Дніпрі пролунали за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Ракетна загроза оголошувалася по всій Україні.

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У Дніпрі і Запоріжжі прогриміли вибухи/ колаж: Главред, фото: Telegram, Міноборони РФ

В Україні ввечері у п’ятницю, 28 липня, оголосили масштабну повітряну тривогу. У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи, повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що вибухи у Дніпрі прогриміли за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав до інформаційної тиші й наголосив, що усі подробиці будуть повідомлені згодом.

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У місцевих пабліках повідомляють, що була серйозно пошкоджені верхні поверхи багатоповерхівки.

Народний депутат Олександр Бакумов повідомив, що країна-агресорка Росія нанесла ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі.

"Оперативно – рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків. Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники – воєнні злочинці. І вони будуть покарані", – написав Бакумов у Telegram.

Відомо про трьох постраждалих

Голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що у Дніпрі внаслідок влучання окупантів у багатоповерхівку станом на цей час відомо про трьох постраждалих.

"Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу", – розповів Клименко.

Були атаковані багатоповерхівка та адмінбудівля

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак згодом підтвердив, що російські окупанти влучили у багатоповерховий будинок. Також він повідомив, що пошкоджень зазнала й адміністративна будівля.

"Окупанти вдарили по Дніпру ракетами. Поцілили по багатоповерхівці... Атакували й адмінбудівлю. Там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв м. Попередньо відомо про трьох постраждалих. На місцях прильотів працюють всі служби", – розповів голова ОВА у Telegram.

Було влучання в будівлю СБУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ.

"Дніпро. Вечір п’ятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі. Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей… Зробимо все заради справедливості", – написав Зеленський.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що масштабна тривога оголошена через зліт МіГ-31 з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області країни-агресорки РФ.

Також у Повітряних силах додали, що є загроза удару балістичними ракетами по східних і південних регіонах України.

О 21:15 повітряну тривогу в Україні відмінили.

Ракетні удари РФ по Україні

26 липня окупанти атакували Україну двічі – вдень і ввечері. Під час денного удару Росії по Україні було знищено три ракети "Калібр". Під час другої атаки – близько 17:00 – ЗСУ зафіксували пуски 36 ракет з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. По Хмельницькій області завдано удару чотирма "Кинджалами".

У ніч на 27 липня на Хмельниччині гриміли вибухи. Уламки збитих ворожих ракет впали в населених пунктах Хмельницького району. Також уламки ракети впали на території приватного будинку в Старокостянтинівській громаді.

Пізніше з’явилися важливі подробиці ракетного удару по Хмельниччині. Російські окупанти атакували Хмельницьку область аеробалістичними ракетами "Кинджал". Внаслідок атаки пошкоджено аеродром у Старокостянтинові.

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