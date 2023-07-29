У Сумах прогримів потужний вибух: РФ вдарила по місту ракетою

У Мережі повідомляють про те, що після вибуху піднявся чорний стовп диму.

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РФ вдарила по Сумах ракетою / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

У Сумах пролунав потужний вибух. Російські окупанти вдарили по місту ракетою. У Telegram-каналі Повітряних сил України повідомили про ракетну небезпеку.

Слід зазначити, що на момент вибуху повітряна тривога в місті не була оголошена. Її увімкнули одразу після вибуху.

РФ вдарила по Сумах ракетою / фото: скріншот

Місцеві жителі повідомляють, що російська ракета летіла прямо над житловими будинками. Про точне місце влучення ракети поки не повідомляється. Однак після "прильоту" піднявся чорний стовп диму.

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У житлових будинках, які розташовані поблизу місця ракетного удару, вибило вікна.

До місця вибуху одразу поїхали машини швидкої допомоги, пожежники та правоохоронці.

Ракетний удар РФ по Дніпру

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 28 липня, у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.

Російські окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі. Пошкодження отримали і адміністративна будівля.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти потрапили в багатоповерхівку і будівлю СБУ.

За словами мера Бориса Філатова, російські окупанти потрапили ракетами "Іскандер" в порожню будівлю СБУ і заодно в житловий будинок поруч, в якому не було мешканців, тому що це була "друга черга" під продаж.

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