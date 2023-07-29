У Сумах прогримів потужний вибух: РФ вдарила по місту ракетою

У Сумах пролунав потужний вибух. Російські окупанти вдарили по місту ракетою. У Telegram-каналі Повітряних сил України повідомили про ракетну небезпеку.
Слід зазначити, що на момент вибуху повітряна тривога в місті не була оголошена. Її увімкнули одразу після вибуху.
Місцеві жителі повідомляють, що російська ракета летіла прямо над житловими будинками. Про точне місце влучення ракети поки не повідомляється. Однак після "прильоту" піднявся чорний стовп диму.
У житлових будинках, які розташовані поблизу місця ракетного удару, вибило вікна.
До місця вибуху одразу поїхали машини швидкої допомоги, пожежники та правоохоронці.
Ракетний удар РФ по Дніпру
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 28 липня, у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.
Російські окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі. Пошкодження отримали і адміністративна будівля.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти потрапили в багатоповерхівку і будівлю СБУ.
За словами мера Бориса Філатова, російські окупанти потрапили ракетами "Іскандер" в порожню будівлю СБУ і заодно в житловий будинок поруч, в якому не було мешканців, тому що це була "друга черга" під продаж.
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