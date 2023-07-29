РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: пошкоджені будівлі, загинули люди

Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирний будинок, супермаркет та навчальний заклад.

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РФ атакувала Запоріжжя ракетами, є загиблі / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Внаслідок цього загинули люди. Про це повідомили у міськради.

Російська ракета вдарила по відкритій місцевості. Однак внаслідок "прильоту" загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка поранена.

"Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю ... Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівці. Також пошкоджена будівля навчального закладу та супермаркет.

Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи після обіду. У Мережі повідомлялося про два вибухи. У Повітряних Силах України попереджали, що російські окупанти застосовують балістичну зброю.

Ракетний удар РФ по Дніпру

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 28 липня, у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.

Російські окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі. Пошкодження отримали і адміністративна будівля.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти потрапили в багатоповерхівку і будівлю СБУ.

За словами мера Бориса Філатова, російські окупанти потрапили ракетами "Іскандер" в порожню будівлю СБУ і заодно в житловий будинок поруч, в якому не було мешканців, тому що це була "друга черга" під продаж.

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