РФ накопичила тисячу ракет: Світан сказав, на скільки атак їх вистачить

У Росії є недоторканний запас ракет, який вони навряд чи будуть використовувати.

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Роман Світан оцінив, скільки ракет накопичили в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, Сили оборони Півдня

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Скільки ракет накопичила Росія

Як Україні варто поміняти підхід до знищення "Шахедів"

Країна-агресор Росія накопичила на сьогодні понад 1000 ракет різних типів. Такої кількості вистачить приблизно на сім масованих ударів. Таку думку озвучив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, у росіян є кожного виду ракет - "Іскандерів", Х-101, Х-555, "Калібрів" - більше сотні.

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"За великим рахунком на десятки ракетних атак із використанням близько сотні ракет у кожній атаці у них зараз є. Звичайно, частина там Н - недоторканний запас, який вони навряд чи будуть використовувати. На сім-вісім атак ракети точно є", - сказав Світан у коментарі ТСН.

Крім того, окупанти продовжуватимуть використовувати дрони під час атак.

"Вони можуть близько сотні "Шахедів" використовувати в бойовому виконанні, приблизно стільки ж можуть використовувати обманок. Росіяни можуть використовувати до 200 БПЛА на день. Тому ця небезпека залишається. Нам потрібно по-іншому на неї реагувати", - вважає військовий експерт.

На думку Світана, необхідно розгортати мобільні групи і посилювати прикордонні області, щоб перехоплювати "Шахеди", коли вони тільки заходять на територію України.

"А далі вибудовувати протиповітряну оборону за допомогою авіації - секторально, за допомогою зенітно-ракетних комплексів - об'єктово", - сказав він.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Країна-агресор Росія відновила масштабні ракетно-дронові удари по Україні.

Як повідомляв Главред, рано вранці 28 листопада в РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Були здійснені пуски ракет.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти запустили по Україні 91 ракету і 97 ударних безпілотників.

У понеділок, 25 листопада, російські окупанти атакували регіони України. Зокрема, вибухи прогриміли в Одесі, Запоріжжі та Харкові. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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