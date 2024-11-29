"Два резервуари горять, а то й чотири": на Ростовщині після атаки дронів палає нафтобаза

Йдеться про нафтобазу "Атлас". Її вже атакували в серпні 2024 року.

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У РФ горить нафтобаза Атлас / Колаж: Главред, фото: скріншот, google.com/maps

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У РФ заявили про масовану атаку дронів

У Ростовській області горить нафтобаза

У ніч на 29 листопада в Ростовській області спалахнула масована пожежа на нафтобазі в передмісті міста Каменськ-Шахтинський. Місцева влада скаржиться на масовану атаку дронів.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що Ростовську область нібито атакували 30 безпілотників. За його словами, ці дрони нібито були знищені та придушені на північному заході області.

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Тим часом російські Telegram-канали пишуть, що горить нафтобаза "Атлас" у Кам'янському районі біля траси М4.

"Туди долетіли кілька безпілотників. У серпні 2024 року її вже атакували, тоді пожежу гасили тиждень", - ідеться у повідомленні.

У Мережі публікують кадри пожежі.

"Вдруге "Атлас" впороли. Два резервуари горять, а то й чотири", - каже очевидець.

Дивіться відео - У Ростовській області горить нафтобаза:

Також повідомляється, що уламки дрона пробили дах будинку в хуторі Масалівка Кам'янського району і прилетіли в слободу Дячкине Тарасівського району. Постраждалих немає.

Атака на нафтобазу "Атлас" - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня в Ростовській області РФ сталися пожежі після атаки дронів.

У результаті спільної операції ГУР і ССО було уражено нафтобазу "Атлас".

Нафтобаза "Атлас" у Ростовській області є частиною російського ВПК і забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України. Вона була атакована за допомогою ударних БпЛА українського виробництва.

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"Комбінат "Атлас" - що відомо ФГКУ "Комбінат "Атлас" Росрезерву спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для збройних сил Росії. Нафтобаза забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України. У серпні 2020 року на базі комбінату проходили спільні навчання Міноборони та Росрезерву в рамках військових навчань "Кавказ-2020".

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