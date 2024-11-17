РФ накопичує ракети для масованого обстрілу України: експерт дав невтішний прогноз

Між послідовними ударами російських військ існує оперативна перерва, тож необхідна для підготовки до нових атак Росії.

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Росія може готувати нову масовану атаку / колаж: Главред, фото: ДСНС України

Основні тези Долінце:

Коли РФ може влаштувати нову масовану атаку

Скільки ракет виробляє Росія за добу

Експерт у галузі авіації Богдан Долінце повідомив, що російській стороні знадобляться мінімум дві доби для підготовки до чергової атаки по Україні. Останній обстріл був одним з наймасованіших за останні місяці.

За оцінками аналітиків, країна-агресорка Росія здатна виробляти значну кількість ракет, зокрема до 50 балістичних та понад 100 крилатих ракет щомісяця.

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"Враховуючи, що протягом останніх місяців таких масованих атак в принципі не було, тож означає, що ворог продовжував накопичувати відповідні види озброєнь. І, з високою імовірністю, сьогоднішня атака - це лише початок", - розповів Долінце в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Богдан Долінце зазначив, що між послідовними ударами російських військ існує оперативна перерва, необхідна для підготовки до нових атак. Він пояснив, що ворожі сили не можуть вести бойові дії безперервно і потребують певного часу на відновлення і перезарядку перед наступним наступом.

Що відомо про ракету "Кинджал" / Інфографіка: Главред

"Ворогу потрібно, в середньому, десь від шістьох годин до 24-48 - залежно від типу озброєнь і точок пуску. Тобто йдеться про щонайменше дві доби, необхідні ворогу, для того, щоб, в принципі, навіть маючи запас ракет і відповідних видів озброєння, ударних безпілотників, знову підготуватися до наступної атаки", - розповів експерт.

Богдан Долінце також зазначив, що російській стороні потрібно провести аналіз вже здійснених пусків і оновити перелік цілей перед наступними атаками.

Відносно відновлення української системи протиповітряної оборони, експерт пояснив, що після атаки на системи необхідно від кількох годин до шести чи більше для повного відновлення їхньої функціональності.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російські окупанти 17 листопада запустили більше 200 ракет і дронів для атаки по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом було зафіксовано 210 повітряних цілей. Росіяни запустили 90 безпілотників та 120 ракет. Для запуску ворог застосував 7 стратегічних бомбардувальників.

РФ вдарила по Києву ракетами і дронами, відомо про прильоти по житлових будинках. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через атаку РФ у Печерському районі палає дах житлового будинку. Постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з будинку, куди потрапив уламок БпЛА.

Також 17 листопада РФ запустила Кинджали по Україні. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. У ніч на 17 листопада зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Володимир Зеленський розкрив деталі відбиття масованих атак. Він повідомив, що пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Після масованої атаки тривала ліквідація наслідків у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

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