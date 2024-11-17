РФ вдарила по Києву ракетами і дронами: є поранені, прильоти по житлових будинках

У Печерському районі внаслідок вибухів палає дах житлового будинку, є постраждалі.

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Київ під масованим ударом РФ / Колаж: Главред, фото: Facebook/DSNSKyiv

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У Києві вибухи внаслідок удару РФ

Є постраждалі, прильоти по житлових будинках

Російські війська масовано вдарили ракетами та дронами по Україні, зокрема, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Печерському районі палає дах житлового будинку. Усі служби направляються на місце.

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За його словами, одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди потрапив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

Також на Оболоні працюють сили ППО. Влада закликає жителів перебувати в укриттях.

Пізніше Кличко повідомив, що в будинку в Печерському районі, звідки госпіталізували одну жінку, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці.

"У будинку в Печерському районі, звідки госпіталізували одну жінку, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці", - написав Кличко.

Подробиці масованого удару РФ

Як повідомляє київська міська військова адміністрація, внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в Печерському районі сталося загоряння покрівлі 5-поверхового житлового будинку, часткове руйнування покрівлі. Пошкоджено квартиру на 5 поверсі.

Також у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові.

У Деснянському районі також падіння уламків на відкритій території та на дах недобудови.

/ Инфографика Главреда

"Інформація про постраждалих не надходила", - зазначили у відомстві.

Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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