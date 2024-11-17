F-16 ЗСУ збивають ракети РФ: Зеленський розкрив деталі відбиття масованих атак

Російські терористи вкотре хочуть залякати холодом і відсутністю світла, каже президент.

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F-16 ЗСУ відбивають ракетні удари РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, pixabay, скріншот

Ключове:

РФ запустила сотні ракет, бомб і дронів

F-16 збили близько 10 повітряних цілей

За минулий тиждень війська країни-агресора РФ застосували майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб і понад 600 ударних дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Наразі триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру в Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях", - написав він у Telegram.

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За його словами, російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом і відсутністю світла.

/ Инфографика: Главред

"Знову повторюючи свої дії і намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, крім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Тільки разом можна зупинити це зло", - зазначає він.

Дивіться відео - РФ масовано б'є по Україні:

/ Скриншот

Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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