РФ запустила більше 200 ракет і дронів для атаки по Україні: скільки цілей збили

Російські окупанти атакували Україну 90 безпілотниками та 120 ракетами.

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РФ запустила більше 200 ракет і дронів для атаки по Україні / Колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, defence-ua

Російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками типу "Шахед". Загалом було зафіксовано 210 повітряних цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запустили 90 безпілотників та 120 ракет:

1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

1 балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

Для запуску ракет ворог застосував 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальника Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувача Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі — носії крилатих ракет.

відео дня

Українським захисникам вдалося знищити 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 "Шахеда":

1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 "Циркон";

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

85 крилатих ракет Х-101,"Калібр";

4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

41 ворожий дрон був локаційно втрачений у різних регіонах України, ще 2 полетіли у бік РФ та тимчасово окупованої території.

Російські окупанти атакували Україну дронами та шахедами / фото: Повітряні сили ЗСУ

Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що РФ може завдати повторних ударів. У агресора є ракетний запас на кілька ударів по Україні.

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