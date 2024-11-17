РФ запустила більше 200 ракет і дронів для атаки по Україні: скільки цілей збили

Російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками типу "Шахед". Загалом було зафіксовано 210 повітряних цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни запустили 90 безпілотників та 120 ракет:
- 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
- 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 101 крилата ракета Х-101, "Калібр";
- 1 балістична ракета "Іскандер-М";
- 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.
Для запуску ракет ворог застосував 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальника Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувача Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі — носії крилатих ракет.
Українським захисникам вдалося знищити 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 "Шахеда":
- 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 "Циркон";
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 85 крилатих ракет Х-101,"Калібр";
- 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).
41 ворожий дрон був локаційно втрачений у різних регіонах України, ще 2 полетіли у бік РФ та тимчасово окупованої території.
Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо
Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.
Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.
Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.
Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.
Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що РФ може завдати повторних ударів. У агресора є ракетний запас на кілька ударів по Україні.
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