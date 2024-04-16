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РФ націлилася на велике місто: офіцер назвав новий "гарячий" напрямок

Олексій Тесля
16 квітня 2024, 16:53
Ворог намагається штурмувати хвилеподібними атаками, розповів Сергій Воронов.
РФ націлилася на велике місто: офіцер назвав новий 'гарячий' напрямок
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Окрема президентська бригада

Новопавлівський напрямок, у районі Красногорівки, є найгарячішим відрізком фронту, повідомив офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов.

"Традиційно це є найгарячішим відрізком фронту. Ворог постійно атакує, проводячи свої штурмові дії", - розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами військового, найгарячішими стають ділянки біля Красногорівки, де ворог уже не вперше намагається атакувати з півдня.

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"Так само в бік Курахового, це повністю знищена Георгіївка. Південніше там на Побєду, Новомихайлівку, це теж ключові точки. Ворог намагається їх штурмувати такими хвилеподібними атаками", - зазначив він.

Крім того, також гарячими залишаються Первомайський і Невельський напрямки, де ситуація важка, а ворог "стирає все".

"Тактика ворога на всіх відрізках фронту, протягом усієї війни однакова. Це стирання населених пунктів, сіл і міст українських, взагалі зрівняння їх із землею. У них тут справжня солянка (про війська окупантів на напрямку - ред.). Починаючи від залишків кадрової армії, це мотострілецькі батальйони, є так звані "ДНРівські" підрозділи. Заходили також танкові полки, бригади ворога проводять свої ротації", - додав Воронов.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня. Російське військове командування вважає, що дефіцит боєприпасів в Україні дасть змогу російським військам захопити Часів Яр швидше, ніж Авдіївку і Бахмут.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута. За його словами, українські військові зривають ці плани противника.

Як заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, після захоплення російськими окупантами Авдіївки напрямок на Часів Яр став пріоритетним для ворога.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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