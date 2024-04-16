РФ націлилася на велике місто: офіцер назвав новий 'гарячий' напрямок

Ворог намагається штурмувати хвилеподібними атаками, розповів Сергій Воронов.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Окрема президентська бригада

Новопавлівський напрямок, у районі Красногорівки, є найгарячішим відрізком фронту, повідомив офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов.

"Традиційно це є найгарячішим відрізком фронту. Ворог постійно атакує, проводячи свої штурмові дії", - розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами військового, найгарячішими стають ділянки біля Красногорівки, де ворог уже не вперше намагається атакувати з півдня.

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"Так само в бік Курахового, це повністю знищена Георгіївка. Південніше там на Побєду, Новомихайлівку, це теж ключові точки. Ворог намагається їх штурмувати такими хвилеподібними атаками", - зазначив він.

Крім того, також гарячими залишаються Первомайський і Невельський напрямки, де ситуація важка, а ворог "стирає все".

"Тактика ворога на всіх відрізках фронту, протягом усієї війни однакова. Це стирання населених пунктів, сіл і міст українських, взагалі зрівняння їх із землею. У них тут справжня солянка (про війська окупантів на напрямку - ред.). Починаючи від залишків кадрової армії, це мотострілецькі батальйони, є так звані "ДНРівські" підрозділи. Заходили також танкові полки, бригади ворога проводять свої ротації", - додав Воронов.

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